Rui Couceiro, editor de "A Desobediente - Biografia de Maria Teresa Horta", livro de Patrícia Reis, deu conta do destaque nas redes sociais.

"Ontem [13 de fevereiro], o dia começou com a Patrícia Reis a dar-me conta, entusiasmada, de que o The New York Times tinha dedicado uma página a Maria Teresa Horta", pode ler-se.

Nascida em Lisboa, em 20 de maio de 1937, a escritora Maria Teresa Horta, a última das “Três Marias”, morreu a 4 de fevereiro, aos 87 anos, em Lisboa.

O É Desta Que Leio Isto, clube de leitura da MadreMedia, traz como convidada deste mês Patrícia Reis, escritora e cronista do SAPO24, para uma conversa sobre a biografia de Maria Teresa Horta. Deixamos o convite para que se junte a nós a 27 de fevereiro (quinta-feira), pelas 21h00.

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).