A Spotify lançou hoje o Wrapped, o seu balanço que revela os artistas, músicas, álbuns e podcasts mais ouvidos do ano na plataforma, a nível internacional mas também no que toca aos hábitos dos utilizadores portugueses.

De acordo com a Spotify, depois de ter sido o segundo artista mais ouvido em Portugal em 2021, o cantor The Weeknd subiu ao topo este ano, sendo secundado pelo líder do ano passado, Drake, com Taylor Swift a completar o pódio. O brasileiro Luan Santana e o inglês Ed Sheeran são os outros dois nomes que compõem os cinco eleitos.

No que toca aos artistas nacionais, Ivandro foi o cantor mais ouvido, seguido dos rappers Dillaz, Julinho Ksd e Plutónio, além do grupo de hip-hop Wet Bed Gang,

O top de músicas mais ouvidas em Portugal é liderado por "Dançarina", de Pedro Sampaio — sendo que o artista brasileiro também teve a quinta mais ouvida, com "Galopa". "Malvadão 3", de Xamã, Gustah, Neo Beats e Bagua Records, ficou em segundo lugar, e As It Was” de Harry Styles, no terceiro. Destaque ainda para "Lua", de Ivandro, na quarta posição.

No que toca aos álbuns mais ouvidos a nível nacional, "Chama Meu Nome", de Pedro Sampaio, liderou, seguido de “Harry’s House” de Harry Styles, e de “=”, de Ed Sheeran.

Terminando com podcasts, o mais ouvido volta a ser “Extremamente Desagradável”, de Joana Marques na Rádio Renascença, seguindo-se “ask.tm” de Pedro Teixeira da Mota. Na terceira posição ficou “Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer”, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares, sendo que a fechar o top 5 estão “Fuso” de Bumba na Fofinha e “The Joe Rogan Experience” de Joe Rogan