Devido a compromissos inadiáveis nos Estados Unidos, os Thirty Seconds to Mars foram obrigados a adiar a data do concerto em Lisboa, anunciou hoje a promotora do espetáculo. Com a má notícia vem uma boa, nova data em Portugal.

O concerto dos norte-americanos agendado para a terça-feira, dia 10 de abril, foi adiado para setembro, informou hoje a promotora em comunicado.

"Boas notícias para os que não conseguiram adquirir bilhete para o concerto na capital, que se encontrava esgotado, pois terão agora oportunidade na nova data agendada para dia 12 de setembro, na Altice Arena. Também há boas notícias a norte com um segundo concerto em Portugal, dia 11 de setembro, no Pavilhão do Forum Braga, o novo espaço de referência do norte do País para grandes eventos. Os bilhetes para os dois concertos estarão à venda já este sábado dia 7 de abril".

Mais informa a promotora que todos os portadores de bilhetes para o concerto de dia 10 de abril terão oportunidade de devolução ou de utilizar o bilhete já adquirido num dos dois concertos agendados para setembro.

Os bilhetes (para o concerto de dia 10 de abril) mantêm-se válidos para a nova data, dia 11 de setembro, em Lisboa, sendo que, quem pretender efetuar a troca para o concerto de Braga, deverá dirigir-se ao ponto de venda onde adquiriu o bilhete para efetuar a troca do mesmo. Em caso de pretender a devolução total, esta deverá ser efetuada no respetivo local de compra no prazo máximo de 30 dias a contar da data prevista do concerto (com término a 9 de maio).

Os Thirty Seconds of Mars, vêm a Portugal para apresentar o quinto álbum de estúdio “America” divulgado hoje aos fãs.

O grupo é composto por Jared Leto, Sannon Leto e Tomo Milicevic. Até à data já venderam mais de 15 milhões de álbuns e esgotaram arenas e estádios por todo o mundo.