Tiago Bettencourt é o convidado desta sexta-feira, 8 de maio, das "Conversas de roupão com Samuel Úria". Às 16h00, no Instagram do SAPO 24.

Mais uma semana, mais uma conversa de roupão com Samuel Úria. Agora que o calor chegou, a tradicional peça de roupa poderá dar lugar a um suave kimono (como aconteceu com Gisela João), mas o conceito mantém-se. A boa conversa também, e esta sexta-feira, 8 de maio, o convidado será Tiago Bettencourt. Basta seguir a nossa página no Instagram para ser notificado quando o live começar — o que acontecerá pelas 16h00. A voz que se tornou conhecida com os Toranja não está escondido e a "toca" não é uma referência ao confinamento a que muitos portugueses se viram obrigados nas últimas semanas. Tiago Bettencourt retomou, no final de abril, o projeto "Tiago na Toca e os poetas", cerca de uma década após o lançamento, para dar voz a poemas de autores portugueses, "desta vez com novidades". "Tiago na Toca" foi renovado, agora em forma de 'live stream', na página de Instagram do músico, que promete o mesmo modelo: "Vou tocar sete canções [em cada sessão]: três minhas, uma do projeto 'Tiago na Toca' e três versões de um só artista. Mas as novidades não se ficam por aqui. Recentemente, o músico anunciou o lançamento de um novo álbum. "2019 Rumo ao Eclipse" será editado brevemente e conterá "Trégua", o seu último single. O sucessor de "A Procura", de 2017, já tem também um pequeno teaser disponível no YouTube, e vem acompanhado pelo seguinte texto: No ano de 2019 alguma vez sentiste que a tua vida te levou para sítios onde não querias ir? Sítios onde tudo à tua volta parecia um filme, um mau filme? E sentiste que nessa altura algo fez com que te separasses de ti? Para não teres de ser mesmo tu a entidade presente nesse mundo estranho? E que para viver a tua vida deixaste um outro, enquanto tu embarcaste numa viagem livre e leve que terminaria apenas depois de um magnífico eclipse que voltasse a arrumar o mundo. A "Toca" e o novo disco serão certamente abordados na conversa e Tiago que se prepare porque já vem sendo tradição a pergunta, em jeito de entalanço, sobre como é que os dois músicos se conheceram. Todas as sextas-feiras um convidado estará, de roupão caso cumpra o dress code, à conversa com Samuel Úria. Junte-se ao live e envie sugestões de quem gostava de ver e ouvir na próxima semana.