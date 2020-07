Com um prémio pecuniário no valor de 22 mil euros, esta bolsa de criação destina-se a apoiar a produção do projeto vencedor, que terá ainda acesso a várias residências artísticas.

A 3.ª edição da Bolsa Amélia Rey Colaço recebeu 74 candidaturas, cerca do dobro em relação ao número de projetos candidatos na edição anterior.

O júri foi composto por Magda Bizarro, Patrícia Portela, Rui Horta e Rui Torrinha, que selecionaram 12 destes candidatos para entrevista.

Após as entrevistas, o júri elegeu “Ainda estou aqui”, que se junta, assim, aos espetáculos “Parlamento Elefante” e “Aurora Negra”, vencedores das anteriores edições.