O anúncio foi feito pelo grupo editorial Leya, que planeava também publicar este mês o romance vencedor Leya 2022, "A Arte de Driblar Destinos", de Celso José Costa, mas que afinal adiou para maio.

Com prefácio da professora e ensaísta Paula Morão, “Toda a prosa” de Manuel Alegre tem como ponto de partida as experiências de vida do escritor, tal como acontece um pouco com a sua poesia, adiantou a editora.