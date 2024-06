Um fotógrafo, empenhado em defender as fotografias captadas com o olho humano, concorreu com uma imagem real a um concurso de inteligência artificial (IA) — e ganhou o terceiro prémio.

Miles Astray, fotógrafo de 38 anos, subverteu a ideia de que as imagens geradas artificialmente se podem intrometer nos prémios de fotografia tradicional ao apresentar a sua própria imagem, "Flamingone", na categoria de IA de um prestigiado concurso. A imagem mostra um flamingo "sem cabeça" — um círculo de penas cor-de-rosa em cima de duas pernas — e convenceu um painel de jurados a atribuir-lhe o terceiro lugar na categoria "Gerada por IA" dos 1839 Awards, conta o The Guardian. Contudo, a imagem é mesmo real e Astray diz que se sentiu motivado a quebrar as regras depois de uma série de imagens geradas por IA terem ganho concursos de fotografia convencionais. "Claro que escolhi deliberadamente uma imagem que é tão surreal, ao ponto de ser inacreditável, que poderia facilmente ser atribuída a uma ação de IA", nota. Entretanto, o fotógrafo foi desclassificado e a organização dos 1839 Awards comentou o sucedido. "Cada categoria tem critérios distintos que as imagens dos participantes devem cumprir. A candidatura não cumpria os requisitos da categoria de imagens geradas por IA", defenderam. Mas, ao mesmo tempo, admite a "mensagem poderosa" contida nesta atitude e na fotografia de Miles Astray.