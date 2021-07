Ouça aqui o mais recente episódio do podcast Acho Que Vais Disto:

Quando estreou na Netflix no ano passado, em plena pandemia, o reality show Too Hot To Handle rapidamente escalou os rankings da Plataforma de streaming em vários países do mundo. Nessas semanas, muitos quiseram acompanhar a “saga” (será que é?) de um conjunto de homens e mulheres, na flor da idade e com as hormonas a saltitar.

A premissa é simples: num resort de luxo, os participantes têm de tentar não se envolver uns com os outros e, no final, levar um prémio chorudo de 100 mil dólares para casa. Parece simples, não é? Pois, mas na realidade não é o que acontece. A cada envolvimento, que pode ir de um beijo a carícias sexuais, uma assistente virtual de nome Lana – que funciona como uma espécie de “polícia” do reality show – deduz o respetivo valor (cada tipo de envolvimento tem um valor associado) do prémio final.

A segunda temporada estreou há poucas semanas e o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães conversaram sobre isso mesmo no episódio mais recente do podcast Acho Que Vais Gostar Disto.

