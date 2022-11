Quando foi concluída em 1889, esperava-se que a Torre Eiffel ficasse em Paris durasse 20 anos antes de ser desmantelada. Contudo, 133 anos depois, a torre continua de pé — a mostrar os seus 300 metros de altura.

Agora, a LEGO criou um kit que permite aos amantes de Paris ter uma réplica do monumento em casa, com 1,49 metros de altura. E se é pouco comparando com a original, é muito na história da marca: é a peça mais alta de sempre até ao momento.

Segundo a marca, esta Torre Eiffel foi "concebida para reproduzir de forma autêntica a torre de ferro forjado" e, para a sua construção, são utilizadas 10.001 peças de LEGO. No total, vai incluir três plataformas de observação, elevadores, uma torre de transmissão, paisagem envolvente e até uma bandeira, conta a CNN internacional.

"Seguimos os princípios estruturais da torre original tão de perto como o Sistema LEGO permitiria", explicou o designer da LEGO Rok Õgalin Kobe.

Embora este seja o conjunto mais alto da empresa, é o segundo maior por contagem de peças: o LEGO Art World Map é constituído por 11.695 peças.

A Torre Eiffel em LEGO vai ser lançada a 25 de novembro e custa de 629,99€.