O Turismo de Portugal apresentou uma nova campanha de promoção internacional do destino para o próximo verão, Portugal. The Summer, através de uma parceria com a banda norte-americana Portugal. The Man, num investimento de 100 mil euros.

Portugal. The Summer tem arranque previsto para novembro e, segundo o Turismo de Portugal, pretende "posicionar Portugal como «O» destino de verão através de cinco filmes que despertam os sentidos e mostram um país rico em experiências e sensações". Assim, e através da parceria com a banda Portugal. The Man, o Turismo de Portugal "desafia os músicos, portugueses e estrangeiros, a criarem a banda sonora desta campanha".

"O objetivo é que, a partir da música 'Live In The Moment', um original de Portugal. The Man, se criem motivos para «ouvir» Portugal através de versões desta canção. (...) As cinco melhores 'covers' – escolhidas pelos Portugal. The Man – serão a banda sonora dos cinco filmes promocionais da campanha Portugal".

A campanha é exclusiva aos meios digitais, dirige-se sobretudo a cinco mercados – Reino Unido, Espanha, França, Alemanha e Estados Unidos da América – e representa um investimento de 100 mil euros, anunciou hoje a entidade.

Na apresentação da campanha hoje, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse aos jornalistas que este é "só o início" desta campanha que "é colaborativa", seguindo o que a governante diz que têm vindo a ser as campanhas promocionais do destino: "inovadoras, diferentes, que espantam o público".

"Hoje só foi lançado o repto. Depois das 'covers' serão feitos os vídeos promocionais que apelem aos sentidos que as pessoas exercitam quando vêm a Portugal. É uma campanha que estamos a preparar para ser lançada no próximo verão (...) e a ideia" é encerrá-la com espetáculos ao vivo.

Portugal. The Summer pretende, segundo o Turismo de Portugal, "mostrar o calor dos portugueses, os ritmos, um verão que se sente o ano inteiro, explorando os cinco sentidos do corpo humano que são, também, cinco vertentes do destino".

Sobre a escolha de Portugal. The man, a governante disse que a banda "alinha completamente com o posicionamento que se pretende dar de Portugal, que é um país aberto, que faz pontes, que constrói diálogos e que está de braços abertos para receber todos".

"Quisemos trazer o Portugal. The Man para fazer um trabalho conjunto aqui com o Turismo de Portugal e resultou. Este ano, num 'road-show' que fizemos nos Estados Unidos, em fevereiro, eles tinham acabado de ganhar um Grammy e pensámos que, assim sendo, eles teriam de estar juntos com o país que lhes dá o nome e que também está a ganhar os prémios todos", contou Ana Mendes Godinho.

A secretária de Estado lembrou que a banda norte-americana, do Alasca, escolheu o nome sem sequer conhecer Portugal. "Deram o nome à banda só porque acharam que era um país curioso e que chegava ao mundo", disse, tendo em conta o que os membros do grupo musical tinham contado minutos antes, no evento de apresentação da campanha.

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, disse, no evento, estar convencido de que esta campanha "vai ter muito sucesso".