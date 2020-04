Os músicos têm, de acordo com o apresentador, apenas uma obrigação: "escolherem artistas que sejam inspiradores para eles e, sobretudo que não sejam da mesma área". E se ficou com curiosidade sobre o que vamos ouvir nos dias seguintes, Júlio Isidro avança com alguns nomes: Héber Marques, Magano, Tiago Bettencourt, Lena D'Água, Rita Red Shoes, Tomás Wallenstein, Ricardo Toscano ou Bruno Santos.

"Estes concertos só podem ser feitos por músicos autosuficientes, o que limita um bocadinho. Mas o Governo não podia estar a aconselhar as pessoas a ficarem em casa e depois juntar um grupo de músicos numa casa, porque obviamente não vivem uns com os outros", brinca.

Para o apresentador do "Inesquecível", na RTP Memória, este é um bom programa de fim de noite e poderá inverter a "tendência, que começou a surgir há alguns anos, de que a música não faz audiências".

Iniciativa não agrada a todos e já há uma petição a pedir o cancelamento

Iniciativa não agrada a toda a classe artística. Também esta quarta-feira foi criada uma petição, que já conta com mais de oito mil assinaturas, a pedir o cancelamento "imediato" deste festival.

"Pedimos o cancelamento imediato do TV Fest, e o cancelamento de qualquer medida que fomente disparidades, competição e desigualdade no acesso. A classe artística necessita de um reforço claro e objetivo à linha de apoio a artistas e entidades, de um mecanismo que reforce a sua proteção social perante o estado e legisle a sua contribuição à sociedade através do reconhecimento do seu estatuto de intermitência".

Segundo o manifesto, as premissas do festival "anulam o trabalho invisível de mediação, pensamento e criação de experiência entre públicos e artistas, retirando-lhes a possibilidade de efetuar o seu trabalho e elegendo beneficiários ativos".

A petição exige ainda "imparcialidade, justiça e transparência absoluta sobre todos os critérios de atribuição e distribuição de oportunidades e fundos públicos".

Nas redes sociais, são já vários os músicos a criticar o evento.

"Preocupa-me (...) que não haja um critério maior, nenhum, a não ser o da escolha pessoal de cada artista que é convidado a participar, na forma como se irá distribuir um milhão de euros por 120 estruturas num setor tão afetado quanto o da música. Não seria melhor distribuir esta verba por 500 estruturas ou mais? E ter a certeza que os mais fragilizados eram incluídos?" escreveu Paulo Furtado (Legendary Tigerman) na sua conta pessoal de Facebook.

A preocupação com o critério é partilhada por Valter Lobo, que diz "serem escolhidos e convidados músicos exclusivamente da área de Lisboa por razões logísticas e técnicas". "O dinheiro público, sob forma de apoio não tem alvo geral e abstrato. Tem um objetivo bem particular e concreto, centralizado e em que se esquece todos os artistas de um país que tem Norte, Centro e Sul. Interior e Litoral. Ricos, remediados e necessitados", acrescenta.

Alex Cortez, ex-Rádio Macau, também critica a iniciativa e diz que não o faria se fosse promovida por outra entidade que não o Ministério da Cultura. "Aproveito ainda para dizer que, se isto fosse uma iniciativa da EDP, da NOS ou do Continente, tirava-lhes o chapéu... e que não tenho nada contra os artistas que venham a participar, mas saúdo aqueles que já se mostraram indisponíveis para participar nesta palhaçada", escreveu.