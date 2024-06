A fotografia vencedora do concurso anual Comedy Pet Photo Awards é de Sarah Haskell “com a fabulosa imagem chamada 'Não é só para gatos!’ de Hector a fazer a sua melhor imitação de um gato e a tentar passar pela portinhola", revela o júri do concurso.

Sobre o momento em que tirou a foto, Sarah revela em comunicado enviado ao SAPO24 :“O Hector viu o gato a fazer isto... então pensou em tentar. Isto foi o mais longe que ele chegou antes de voltar para trás pelo caminho por de onde veio. Posso imaginá-lo a pensar… ‘Mas o gato fez tudo parecer tão fácil’".

Not Just For Cats Sarah-Haskell/ Comedy Pets créditos: Sarah-Haskell/ Comedy Pets

O concurso anual de fotografia, comemora este ano a sua 5.ª edição consecutiva, e convida todos os amantes de animais de estimação a enviarem imagens e vídeos dos seus amigos peludos para poderem ganhar o prestigiado título de Fotógrafo Comedy Pet Photo Awards do Ano.

Os prémios foram criados por Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, para destacar o papel positivo e vital que os animais de estimação têm nas vidas dos seus donos e para encorajar o envolvimento em torno do bem-estar animal.

Como vencedora do prémio principal, Sarah recebe 500 dólares (459 euros), uma mala para câmara da ThinkTank e um troféu personalizado. Quando questionada sobre o que ela faria com o dinheiro do projeto, Sarah brincou: "Uma porta de gato maior e depois alguns equipamentos de fotografia!", revela a organização.

Além de vencedor do ano Sarah, ganhou também a categoria 'Melhor Cão'.

Na categoria de 'Melhor Gato' a vitória vai para o japonês Kenichi Morinaga e o seu "Gato numa armadilha como se fosse um jogo de Super Mario". Já no mundo equestre, o prémio vai para a norte-americana Debby Thomas e o seu "belo e atlético cavalo que adora tentar voar".

Cat in a trap like Super Mario Kenichi Morinaga/ Comedy Pets créditos: Kenichi Morinaga/ Comedy Pets

Entre os vencedores houve ainda espaço para uma tartaruga que venceu a categoria 'Todas as outras criaturas'. Este réptil é Edgar, que vive com o seu dono Jonathan Casey no Reino Unido, e "adora comer flores". Na fotografia foi o dono apanhou-a a "devorar uma rosa 'Gertrude Jekyll' inteira", que a família cultiva de propósito para o animal.

The New Rose Jonathan Casey/ Comedy Pets créditos: Jonathan Casey/ Comedy Pets

A categoria 'Júnior' foi para a também britânica Charlotte Kitchen, de apenas 16 anos, que captou um momento mais preguiçoso do burro Benji. "Depois de correr com o Noah e de completar alguns treinos, o Benji estava exausto, quase a querer dormir a sesta da tarde!", explica.

Uma das categorias que os fãs mais apreciam é talvez 'Animal de estimação que mais se parece com o dono'. Este ano, os vencedores são "Ludo von Lickenface, o mais doce cão resgatado, de 16 anos, e o seu querido tutor, David - Snap", ambos com cabelo grisalho e encaracolado quase igual.

The Proud Pup and his best friendDog and Friend Darya Zelentsova/ Comedy Pets créditos: Darya Zelentsova/ Comedy Pets

A 'Escolha do Público' vai este ano para um gato que baloiça por um cortinado "como se estivesse na selva". O momento foi captado pelo fotógrafo Kazutoshi Ono e chama-se Tarzan.

Além destas fotografias, o júri nomeou ainda oito menções honrosas das quais fazem parte gatos coscuvilheiros, um cão a fazer Kung Fu na neve e outro a voar.

No comunicado, Michelle Woods, uma das responsáveis pelos Comedy Pet Photography Awards, destacou que "num mundo que pode ser difícil de compreender, os nossos animais de estimação são uma constante nas nossas vidas que fazem sentido e são uma vital fonte de apoio, alegria e, por vezes, grande comédia".

Veja aqui a galeria completa com todos os vencedores e menções honrosas: