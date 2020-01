A programadora brasileira Lídia Ars Mello, atualmente a fazer um pós-doutoramento sobre cinema político brasileiro contemporâneo, propôs à Casa do Brasil em Lisboa a criação de um cineclube, aproveitando aquele espaço ter um grande contacto com a comunidade brasileira imigrante em Portugal.

"Pode ser um momento para discutir as atividades da associação de imigrantes, que é a Casa do Brasil, através do cinema", disse a investigadora, desenhando uma programação que contará em janeiro apenas com filmes políticos, "em função da situação que o Brasil está passando atualmente, a nível político".

O filme de abertura será "Os dias com ele" (2014), documentário da realizadora Maria Clara Escobar, que estará presente na sessão, e que aborda o passado do pai, Carlos Henrique Escobar, militante comunista na ditadura militar no Brasil (1964-1985) e que vive atualmente em Portugal.

Ainda em janeiro, o cineclube exibirá "Marighella" (2011), de Isa Grinspum Ferraz, "Retratos de identificação" (2014), de Anita Leandro, e "Setenta" (2013), de Emília Silveira.

Nos meses seguintes, a programação será mensal, sempre às quartas-feiras, e com uma temática sobre imigração e exílio.