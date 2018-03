A música de Isaura interpretada por Cláudia Pascoal surge entre Itália e Ucrânia, primeira e terceira favoritas, respetivamente, entre os preferidos dos fãs a conquistar o Festival Eurovisão da Canção.

O WiwiBloggs, um dos mais influentes sites dedicados à Eurovisão, coloca o tema 'O Jardim', de Isaura e Cláudia Pascoal, que representará Portugal no Festival Eurovisão da Canção em maio entre uma das favoritas à vitória.

Numa sondagem, os fãs foram chamados a pronunciar-se e a canção portuguesa apenas ficou atrás da italiana, a 'Non Mi Avete Fatto Niente' interpretada por Ermal Meta & Fabrizio Moro.

O tema italiano lidera as sondagens à quatro votações, mas é importante salientar que a canção portuguesa só agora foi contabilizada, depois de ter sido eleita no último domingo. De acordo com o mesmo site especializado, o tema interpretado por Cláudia Pascoal chegou mesmo a liderar a votação entre quarta e quinta-feira.

Num total de cerca de 29 mil votantes, a música portuguesa reuniu 2.083 preferências, ficando assim entre Itália (2.230 votos) e Ucrânia (1.953 votos).

Veja aqui todos os resultados da sondagem:

1. Itália: Ermal Meta & Fabrizio Moro “Non mi avete fatto niente” 7.69% (2.230 votos)

2. Portugal: Cláudia Pascoal “O Jardim” 7.18% (2.083 votos)

3. Ucrânia: Mélovin “Under The Ladder” 6.73% (1.953 votos)

4. Espanha: Alfred & Amaia “Tu canción” 6.27% (1.819 votos)

5. Finlândia: Saara Aalto “Monsters” 6.01% (1.742 votos)

6. Bélgica: SENNEK “A Matter of Time” 5.77% (1.674 votos)

7. França: Madame Monsieur “Mercy” 5.48% (1.590 votos)

8. Estónia: Elina Nechayeva “La Forza” 4.89% (1.417 votos)

9. Grécia: Yianna Terzi “Oniro Mou” 4.7% (1.364 votos)

10. Chipre: Eleni Foureira “Fuego” 4.5% (1.306 votos)

11. Polónia: Gromee feat. Lukas Meijer “Light Me Up” 4.48% (1.300 votos)

12. República Checa: Mikolas Josef “Lie To Me” 3.83% (1.111 votos)

13. Holanda: Waylon “Outlaw in ‘Em” 3.21% (931 votos)

14. Albânia: Eugent Bushpepa “Mall” 2.93% (849 votos)

15. Dinamarca: Rasmussen “Higher Ground” 2.53% (735 votos)

16. Alemanha: Michael Schulte “You Let Me Walk Alone” 2.46% (714 votos)

17. Bielorrússia: Alekseev “Forever” 2.44% (708 votos)

18. Croácia: Franka Batelic “Crazy” 2.34% (679 votos)

19. Arménia: Sevak Khanagyan “Qami” 2.19% (634 votos)

20. Suíça: Zibbz “Stones” 1.63% (473 votos)

21. Eslovénia: Lea Sirk “Hvala, ne!” 1.51% (438 votos)

22. Hungria: AWS “Viszlát nyár” 1.5% (436 votos)

23. Letónia: Laura Rizzotto “Funny Girl” 1.5% (436 votos)

24. Roménia: The Humans “Goodbye” 1.5% (434 votos)

25. Reino Unido: SuRie “Storm” 1.42% (413 votos)

26. Azerbaijão: Aisel “X My Heart” 1.24% (361 votos)

27. Malta: Christabelle “Taboo” 1.21% (350 votos)

28. Sérvia: Sanja Ilic & Balkanika “Nova deca” 1.08% (312 votos)

29. Moldávia: DoReDos “My Lucky Day” 0.54% (157 votos)

30. São Marinho: Jessika feat. Jenifer Brening “Who We Are” 0.53% (153 votos)

31. Islândia: Ari Ólafsson “Our Choice” 0.38% (109 votos)

32. Montenegro: Vanja Radovanovi “Inje” 0.33% (95 votos)