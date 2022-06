É um podcast entre mulheres, sobre mulheres, para mulheres. Ou pelo menos, assim se assume o "Um Género de Conversa", projeto criado por Patrícia Reis, cronista do SAPO24, e Paula Cosme Pinto, autora das crónicas "A Vida de Saltos Altos" no Expresso. E a verdade é que também era maioritariamente constituída por mulheres a plateia presente no LACS dos Anjos para a gravação de um episódio muito especial do podcast, produzido pela MadreMedia e com o apoio da Control.

Para esta gravação ao vivo de mais um episódio convidaram Vânia Beliz, sexóloga de profissão e considerada por muitos como uma referência no movimento de empoderamento feminino. As três começaram por prometer uma conversa “sem pipis nem lolos”, que é como quem diz, sem papas na língua, e assim foi. Na sessão discutiram-se temas para todos os gostos, idades e géneros (sim, porque aqui os homens não ficam de fora), das primeiras descobertas sexuais dos mais pequenos à sexualidade na vida adulta. E não foram excluídos tópicos como a importância da educação sexual nas escolas, a abundância de informação na internet, a literacia erótica e a urgência em falar de consentimento em todos os ambientes.

