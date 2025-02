Cada apresentação de 'Coelho branco coelho vermelho' conta com um protagonista diferente que sobe ao palco para descobrir o texto pela primeira vez: Ana Bola, Beatriz Batarda, Diogo Infante, Fernanda Serrano, Gabriela Barros, Ivo Canelas, Miguel Guilherme, Rita Blanco, Rui Melo e Rui Maria Pêgo são os nomes confirmados para as 10 primeiras apresentações que terão lugar de 25 de março a 3 de junho, às terças-Feiras, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

'Coelho branco coelho vermelho', do iraniano Nassim Soleimanpour, é uma das peças mais apresentadas da história recente do teatro. Em palco: um intérprete e um envelope fechado.

A cada noite acontece uma experiência completamente diferente, dependente unicamente da forma como as palavras do autor ressoam em cada um dos artistas em palco.

Proibido de deixar o seu país, o dramaturgo Nassim Soleimanpour condensou a experiência de toda uma geração numa peça selvagem e original. 'Coelho branco coelho vermelho' é tanto sobre o Irão contemporâneo como sobre as dinâmicas de poder no resto do mundo.

Desde a sua estreia conjunta, em 2011, nos festivais de Edimburgo e SummerWorks esta peça foi traduzida para mais de 30 línguas e apresentada mais de 3.000 vezes por alguns dos maiores nomes do teatro e do cinema mundial. Em Portugal é da responsabilidade da Força de Produção, em associação com Nassim Soleimanpour Productions.

A peça começa a ser exibida a partir de 25 de março e todas as terças-Feiras às 21h. Os bilhetes custam 20 euros e podem ser adquiridos aqui.

Cada dia é um intérprete diferente por isso é possível escolher o dia com o intérprete que cada um mais gosta.