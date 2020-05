Hoje é o Dia Mundial para a Diversidade Cultural, o Diálogo e o Desenvolvimento, por isso, a nossa primeira sugestão desta quinta-feira é uma iniciativa do Teatro Estúdio Fontenova em conjunto com a Casa Da Cultura | Setúbal, denominada “Dentro De Casa | Os Ninguém”.

A fim de exaltar as desigualdades que ainda existem no mundo, ir-se-á fazer uma “abordagem audiovisual” ao poema “Os Ninguém”, de Eduardo Galeano, que retrata visceralmente um mundo desigual, mas que parece não ser visível a muitos.

O texto será interpretado por Graziela Dias e terá também presente alguns “apontamentos” de poemas de Antero de Quental.

Este projeto, que é financiado pela Direção-Geral das Artes do Município de Setúbal, irá ser transmitido online às 19h00, na página de Facebook do Teatro Estúdio Fonte Nova.

Se quiser saber mais informações, só precisa de clicar aqui.

Continuamos com mais poesia?

Leituras

Quintas de leitura / “Sem dias de Solidão”

A que horas: 22h00

Onde: Na página de Facebook do Teatro Municipal do Porto

Nota: As sessões de poesia que aconteciam no Teatro Municipal do Porto vão assumir hoje um formato online, onde a poesia portuguesa se assume como uma arma de resistência, de luta e, simultaneamente, como de um “grito de libertação”. Nesta sessão, as leituras de poesia serão também acompanhadas por artistas de outras áreas (música, novo circo, imagem) “para, em conjunto, darem mais cor à esperança”. Hoje, estarão presentes João Habitualmente, Ricardo Caló, Vasco Gomes, Ana Deus, Ana Celeste Ferreira, Renato Filipe Cardoso, Isaque Ferreira, PAM, Luca Argel e Teia Campos. Saiba aqui mais informações.

Música

“Fandango”, de Luís de Freitas Branco

A que horas: 22h00

Onde: No site da Casa da Música, que pode ser acedido aqui.

Nota: Os músicos da Orquestra Sinfónica do Porto interpretaram, a partir das suas respetivas casas, “Fandango”, de Luís de Freitas Branco. As 50 gravações dos 50 membros da orquestra foram reunidas pela equipa técnica da Casa da Música, que depois teve o trabalho de montar as peças deste “puzzle musical”. O resultado final será transmitido hoje, em direto. Se não o quer perder, já sabe: o concerto começa às 22h00.

Cinema

“Liberdade”

A que horas: Às que o leitor desejar. O filme já se encontra disponível.

Onde: No site da Filmin Portugal

Nota: A plataforma dedicada ao cinema independente irá estrear hoje uma comédia de Kiril Mikhanovky. O filme é baseado na experiência do próprio realizador enquanto condutor de uma carrinha de transporte para pessoas incapacitadas. Esta comédia “hilariante, tocante e otimista” ganhou seis prémios internacionais, incluindo um no Festival de Cannes. Se está com vontade de fazer da sala um cinema, deixamos este filme como sugestão.

Mercado

Mercado online “Prove Viseu Dão Lafões”

A que horas: 16h00

Onde: Na plataforma Dott.pt, que pode ser acedida aqui.

Nota: Vinho, mel, compotas, queijo e fumeiros. São estes e muitos mais produtos dos 14 municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal de Viseu, que se poderão encontrar neste mercado online. A inauguração deste mercado irá contar com a presença da Ministra Maria do Céu Albuquerque, o presidente Turismo do Centro, Pedro Machado, o presidente da CIM, Nuno Martinho e outras personalidades. Se gostava de assistir à sessão de abertura, que começa às 16h00, só tem de ir à página acima mencionada ou ao Facebook da CIM Viseu Dão Lafões.

Crianças

Espetáculo “Peter Pan”

A que horas: Às 15h00

Onde: No Facebook do Teatro Politeama

Nota: A partir do clássico de James Matthew Barrie, Filipe La Féria construiu a sua versão musical sobre a história do menino que não queria crescer. Se gostava de ter um programa para os mais pequenos logo à tarde, esta pode ser uma sugestão a considerar. O espetáculo estará disponível no facebook do Teatro Politeama - Filipe Lá Féria, até ao dia 24 de maio.