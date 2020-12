Quinta-feira, 10 de dezembro

Em cartaz

"Era Uma Vez": Antes de Alice ir para o País das Maravilhas e antes de Peter se tornar Pan, eles eram irmão e irmã. Quando o irmão mais velho morre num trágico acidente, Alice e Peter procuram salvar os pais das suas espirais de desespero até que finalmente são forçados a escolher entre o lar e a imaginação, preparando o palco para as suas viagens ao País das Maravilhas e à Terra do Nunca. Este filme de fantasia e aventura, que conta com a participação de Angelina Jolie, estreia nos cinemas.

"Fuga de Pretória": África do Sul, 1978. Tim Jenkins (Daniel Radcliffe) e Stephen Lee (Daniel Webber), dois ativistas brancos do Congresso Nacional Africano detidos pelo regime do apartheid, colocam em marcha um plano de fuga da infame Prisão de Pretória. Com incrível engenho e a ajuda de chaves de madeira criadas para abrir 10 portas de aço, tecem o caminho rumo à liberdade. Estreia esta quinta-feira nos cinemas.

"David Byrne's American Utopia": Esta versão filmada por Spike Lee do espectáculo "American Utopia", de David Byrne, apresentado como uma celebração unificadora da música, estreia nos cinemas.

"Jiu Jitsu": De seis em seis anos, uma antiga ordem de mestres de Jiu Jitsu une forças para enfrentar e derrotar perigosos invasores alienígenas. Mas quando o derradeiro lutador da Terra é derrotado pelo líder dos invasores, o futuro do planeta e da humanidade fica em jogo. Veja nos cinemas este filme de ficção científica, com a participação de Nicolas Cage.

"Let Them All Talk": Uma escritora famosa (Meryl Streep) decide fazer uma viagem a bordo de um navio de cruzeiro com algumas amigas (Candice Bergen e Dianne Wiest), para se divertir e curar antigas feridas. O seu sobrinho (Lucas Hedges) acompanha-a e acaba por se envolver com a nova agente literária (Gemma Chan) da tia, desesperada por saber mais sobre o próximo livro da sua cliente. Realizado por Steve Soderbergh, a maior parte do filme foi improvisado pelo elenco, rodado apenas com a iluminação ambiente e com um mínimo de equipamento. Estreia na HBO Max.

"O Bando de Ned Kelly": Baseado numa história verídica do fora-da-lei australiano Ned Kelly e do seu gangue em fuga das autoridades durante os anos de 1870. Realizado por Justin Kurzel, estreia nos cinemas esta quinta-feira.

"O Mal Não Existe": Uma antologia de quatro histórias que seguem a vida de indivíduos confrontados com uma escolha impensável e com consequências imediatas: seguir ordens e executar a pena de morte ou recusar-se a fazê-lo. Uma narrativa urgente, inspirada em eventos reais da vida do realizador, "O Mal não Existe" questiona a possibilidade da liberdade individual sob um regime despótico. Apesar das tentativas de censura por parte das autoridades iranianas, a sexta longa-metragem de Mohammad Rasoulof venceu o Urso de Ouro em Berlim, levando à condenação do cineasta a um ano de prisão por "propaganda contra o sistema". Este filme iraniano estreia nos cinemas.

"O Homem do Labirinto": Passamos do Irão para a Itália, de onde nos chega um thriller a estrear nos cinemas. Numa manhã de inverno, Samantha Andretti foi raptada a caminho da escola. Quinze anos depois, acorda num quarto de hospital sem memória de onde esteve ou do que aconteceu. A seu lado está o Dr. Green (Dustin Hoffman), um "profiler" que promete ajudá-la a recuperar a memória e a capturar o monstro. Para que tal aconteça, terá de entrar na mente e nas memórias de Samantha. Bruno Genko (Toni Servillo), um detetive contratado há quinze anos pelos pais de Samantha sente-se em dívida quando a menina reaparece e tenta capturar o homem sem rosto que a raptou. A busca é também uma corrida contra o tempo. Um prognóstico médico deu-lhe apenas dois meses de vida.

"Sério Fernandes - O Mestre da Escola do Porto": Há 40 anos, Sério Fernandes era realizador de anúncios televisivos e dono de uma das mais bem-sucedidas empresas de publicidade em Portugal. É então que decide abandonar tudo para se focar nos seus próprios filmes, dos quais se destaca o essencial Chico Fininho (1982), obra que marcou uma época. Mais tarde, Sério Fernandes abarcaria a carreira de docente na ESAP - Escola Superior Artística do Porto, sendo hoje conhecido como "Mestre da Escola do Porto". Figura carismática que marcou várias gerações de realizadores e artistas, tornou-se assim uma referência incontornável no ensino e na criação artística portuguesa. Este documentário estreia nos cinemas.

11.ª Mostra de Cinema da América Latina em Lisboa

Durante quatro dias poderá assistir a filmes provenientes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, México, Panamá, Peru e Venezuela. O objetivo é trazer ao público português uma pequena amostra do cinema mais atual, ainda não exibido em território nacional, procurando dar a conhecer a diversidade e heterodoxia da região. Pode consultar a programação completa aqui.

Quando: Até 15 de dezembro

Onde: Cinema São Jorge, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 2,5€ e os 3,5€

Betclic PlayMinds

Este é um evento de pura criatividade. O Betclic PlayMinds quer levar todos até um universo paralelo, de VR e infinitas possibilidades. Para isso estarão acompanhados da anfitriã Surma e oito artistas altamente criativos, de diferentes backgrounds, com diferentes linguagens estéticas e diferentes valências. Estarão divididos por duplas: Marta Ren e Xinobi; Da Chick e PZ; Selma e Marfox; e Capicua e Tiago Nacarato. Em 48 horas criarão uma nova obra, resultante do cruzamento dos talentos individuais dos artistas. A apresentação das músicas será feita num evento gratuito virtual, onde todos estarão representados através de avatares.

Quando: 10 de dezembro, às 19h

Termina Coffeepaste: Oficina de impressão com desperdício

Ministrado por Hugo Henriques, o workshop tem como objetivo fazer uma ilustração na técnica de stencil e/ou gravura, desde o esboço à impressão reutilizando materiais de uso comum (desperdício), com o objetivo de traduzir um desenho tradicional numa ilustração impressa a duas cores, rica em texturas e com um maior impacto visual. A oficina será realizada online e é necessário inscrever-se.

Quando: Até 10 de dezembro, às 18h00

Quanto: Inscrição a 25€

créditos: © 2014 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

Sexta-feira, 11 de dezembro

No streaming

"I'm Your Woman": Drama passado nos anos de 1970, conta a história de uma mulher, obrigada a fugir com o filho após o desaparecimento misterioso e súbito do marido. Estreia no Amazon Prime.

"Safety": A história de Ray-Ray McElrathbey, um jogador de futebol americano da Universidade Clemson que secretamente criou o seu irmão mais novo no campus quando a vida em casa da família se tornou instável. Estreia na Disney Plus.

"The Prom": Esta é uma adaptação de um musical da Broadway realizada por Ryan Murphy. Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (James Corden) são estrelas do teatro de Nova Iorque a braços com um problema: o seu novo e dispendioso espetáculo da Broadway é um completo desastre que lhes arruina a carreira. Entretanto, no conservador e rural estado do Indiana, a jovem Emma Nolan (Jo Ellen Pellman) passa por outro desgosto: apesar do apoio do diretor da sua escola secundária (Keegan-Michael Key), a presidente da associação de pais (Kerry Washington) impediu-a de participar no baile da escola com a sua namorada, Alyssa (Ariana DeBose). Dee Dee e Barry concluem que a situação de Emma é perfeita para relançarem as suas imagens públicas e fazem-se à estrada com Angie (Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells), outros dois atores cínicos em busca de exposição. Mas quando o seu ativismo narcisista se vira inesperadamente contra eles, os quatro veem a vida virar do avesso enquanto tentam que Emma tenha uma noite para celebrar quem realmente é. Estreia na Netflix.

"Wolfwalkers": Numa era de superstição e magia, quando os lobos são vistos como demoníacos e a natureza um mal a ser domado, uma jovem aprendiz de caçadora chega à Irlanda com o seu pai para eliminar o último bando. Mas quando ela salva uma garota nativa selvagem, a amizade que nasce leva-a a descobrir o mundo dos Wolfwalkers e transformá-la naquilo que o seu pai tem a tarefa de destruir. Estreia na Apple Tv.

Rota das luzes de Natal

Um pouco por toda a cidade já se sente o espírito de Natal: os cheiros, as luzes, as decorações. Nesta sexta-feira poderá ver as lâmpadas que iluminam os bairros de Lisboa de perto. Não se esqueça de ir confortável porque irá percorrer 10km e também de levar o telemóvel com a bateria no máximo para poder atualizar as redes com fotografias da cidade iluminada.

Quando: 11 de dezembro, às 18h20

Onde: Praça do Comércio (ponto de encontro)

Quanto: Inscrição a 6€

créditos: Instagram @carolinadeslandes

Sábado, 12 de dezembro

Mercado de Natal

A partir de 10 euros e até 30 mil euros, seis marcas de vinhos e os seus produtores vão juntar-se, no próximo sábado, para um mercado de natal. Do Minho, a Quinta de Santiago, do Douro, a Niepoort e a Quinta dos Avidagos, de Lisboa, a Authentic Wines, do Alentejo, a Herdade do Rocim, de Portugal, a Casca Wines e, em representação dos vinhos da Nova Zelândia, França e Espanha, a Vineyards Production. A estes juntam-se os queijos do Monte da Vinha e os doces e enchidos da Quinta dos Jugais.

Quando: 12 de dezembro, das 10h00 às 20h00

Onde: Cascas & Friends, Estoril

Concerto de Carolina Deslandes

A cantora Carolina Deslandes é uma das convidadas do programa Tomar Natal. A ex-concorrente do programa Ídolos promete um concerto cheio de boa música e espírito natalício.

Quando: 12 de dezembro, às 18h00

Onde: Cine Teatro Paraíso, Tomar

Quanto: Bilhetes entre os 8€ e os 10€

Domingo, 13 de dezembro

Termina a XIII Festa do Livro

Poderá encontrar centenas de títulos do catálogo de edições da Fundação Oriente, que podem ser adquiridos a preços especiais, com o desconto mínimo garantido a começar nos 20% sobre o preço de capa. A edição deste ano conta com 14 editoras convidadas.

Quando: Até 13 de dezembro, a partir das 10h00

Onde: Museu do Oriente, Lisboa

Termina Antiprincesas: Marquesa de Alorna

No ciclo de espetáculos Antiprincesas, Cláudia Gaiolas estreia duas peças dedicadas às mulheres portuguesas que marcaram a história, Carolina Beatriz Ângelo e Leonor, Marquesa de Alorna. Leonor, Marquesa de Alorna, teve a infância marcada pela execução pública dos seus avós, os marqueses de Távora, acusados de um suposto atentado contra o rei D. José e consequente enclausuramento de toda a família. Então com 8 anos, foi enviada para o convento de São Félix em Chelas, onde permaneceu até aos 26 anos. Ali, Leonor manteve uma correspondência secreta com o pai, que a tentou educar à distância. Tornou-se uma escritora consagrada e uma mulher que nunca se deixou dominar, desafiando o poder político e a Igreja em busca de justiça e liberdade.

Quando: Até 13 de dezembro

Onde: Nas Escolas e na Sala Bernardo Sassetti

Quanto: Bilhetes entre os 3€ e os 20€

créditos: Vincent Van Gogh

Segunda-feira, 14 de dezembro

Ciclo de Cinema Van Gogh

Nas próximas duas semanas há três sessões de cinema às segundas-feiras dedicadas a Van Gogh, o pintor que serviu de inspiração para muitas obras da sétima arte. Este ciclo coincide com a reedição de um ensaio e de uma conferência de Mário Dionísio sobre Van Gogh. A atividade é de entrada livre, cumprindo as normas de segurança recomendadas pela DGS.

Quando: Até 21 de dezembro, às 20h30

Onde: Casa da Achada - Centro Mário Dionísio

créditos: Arlindo Camacho

Terça-feira, 15 de dezembro

Concerto de Janeiro

O conceito é simples: receber os amigos na sala de estar, para uma noite de música e conversa descontraída. É isso que Janeiro pretende com este espectáculo: transformar a sala de concertos na sua sala de estar. Os amigos, esses, estarão em palco e no público e as histórias serão com certeza muitas. Na Casa da Música, Miguel Araújo irá sentar-se no sofá com Janeiro e trazer alguns dos seus temas e histórias para partilhar com todos os que se juntarem a eles nesta noite especial.

Quando: 15 de dezembro, às 20h00

Onde: Casa da Música, Porto

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 18€

créditos: George Lucas | Fox

Quarta-feira, 16 de dezembro

Candlelight: Bandas Sonoras do Cinema à Luz das Velas

Concerto intimista à luz de velas enquanto no fundo se ouve tocar algumas das bandas sonoras mais conhecidas. O cenário? O Palácio de Xabregas, um edifício construído entre o século XVII e XVIII. Numa sessão dupla poderá ouvir obras famosas de Hans Zimmer, John Williams, entre outros compositores de música para filmes como Aladino, Harry Potter, Indiana Jones, Rei Leão ou Star Wars.

Onde: Palácio de Xabregas, Lisboa

Quando: 16 de dezembro, às 19h30 e às 21h15

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 35€

Edição por Larissa Silva