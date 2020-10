Quinta-feira, 29 de outubro

Estreias no cinema

“ As Bruxas de Roald Dahl ” : Em 1967, um jovem órfão vai viver com a avó (Octavia Spencer) numa cidade rural do Alabama, Demopolis. Quando o rapaz e a avó encontram umas bruxas encantadoras, mas diabolicamente traiçoeiras, a avó decide levar o neto para um resort à beira-mar. Infelizmente, chegam na mesma altura em que a Bruxa-Mor ( Anne Hathaway) decide reunir-se com as amigas bruxas para, disfarçadas, executarem os seus abomináveis planos neste filme realizado por Robert Zemeckis.

“ A Maldição de Larry ” : Oliver (Azhy Robertson) é um rapaz solitário que se sente diferente de toda a gente. Desesperado para arranjar um amigo, procura consolo e refúgio no telemóvel e no tablet que nunca larga. Quando uma misteriosa criatura utiliza os dispositivos de Oliver contra ele e para conseguir entrar no nosso mundo, os pais de Oliver (Gillian Jacobs e John Gallagher Jr.) têm de lutar para salvar o filho do monstro por trás dos ecrãs.

“ As Novas Feiticeiras ” : Um quarteto eclético de aspirantes a feiticeiras consegue mais do que esperava depois de descobrir os seus novos poderes. Drama e terror sobrenatural realizado por Zoe Lister-Jones.

“ Aznavour por Charles ” : Em 1948, o cantor francês Charles Aznavour (1924-2018) recebe uma Paillard Bolex, a sua primeira câmara. Até 1982, filmou horas de película, o seu diário filmado. Aonde quer que vá, leva a câmara com ele. Filma a sua vida e vive como filma: lugares, momentos, amigos, amores, infortúnios.

" Manual da Boa Esposa " : Durante décadas, a escola de ciência doméstica Boersch, na Alsácia, treina as suas jovens estudantes para se tornarem esposas modelo. Mas em vésperas do maio de 68, a tarefa torna-se complicada para a diretora Paulette van Der Beck, que, além do mais, vê o primeiro grande amor da sua vida regressar de forma inesperada.

" Notre Dame de Paris" : Maud é arquiteta e mãe de dois filhos. Devido a um mal-entendido, vence o concurso lançado pela prefeitura de Paris para reconstruir a praça diante da icónica Notre-Dame. Entre esta responsabilidade, um amor de juventude e o pai dos seus filhos, Maud atravessará uma forte tempestade emocional neste filme realizado por Valérie Donzelli.

" Um Último Golpe " : Um ladrão de bancos tenta entregar-se porque está apaixonado e quer viver uma vida honesta, mas acaba por ter de lutar para limpar o seu nome quando percebe que a polícia é mais corrupta do que ele.

" A Cidade Onde Envelheço " : Francisca é uma jovem portuguesa que mora há um ano em Belo Horizonte, no Brasil. Recebe Teresa, uma antiga conhecida com quem tinha perdido o contacto. Enquanto Teresa vive momentos de descoberta e encantamento com o novo país onde deseja instalar-se, Francisca deseja voltar a Lisboa. O filme acompanha as aventuras de cada uma pela cidade e a profunda amizade que nasce entre ambas, obrigando-as a lidar com desejos simultâneos e opostos.

" Salma e o Grande Sonho " : Na cidade mexicana de Santa Clara, Salma, uma órfã de 16 anos que nunca conheceu os pais biológicos, passou a maior parte da vida em busca de pistas sobre as suas identidades e paradeiro, até descobrir um livro especial repleto de histórias do passado da cidade e da história do seu povo.

: Na cidade mexicana de Santa Clara, Salma, uma órfã de 16 anos que nunca conheceu os pais biológicos, passou a maior parte da vida em busca de pistas sobre as suas identidades e paradeiro, até descobrir um livro especial repleto de histórias do passado da cidade e da história do seu povo. “Trolls: Tour Mundial”: Numa aventura que vai levá-los muito além do que já conheceram, Poppy (Mia Rose) e Branch (David Carreira) descobrem que pertencem a uma das seis tribos de Trolls espalhadas por seis diferentes terras e dedicadas a seis diferentes géneros musicais: funk, country, techno, música clássica, pop e rock. Membro da realeza do hard-rock, a Rainha Barb (Marisa Liz), com a ajuda do pai, Rei Metal, quer destruir todos os outros géneros musicais para que seja o rock a reinar. Com o destino do mundo em risco, Poppy e Branch, juntamente com os amigos – Biggie, Chenille, Satin, Cooper e Guy Diamond – preparam-se para visitar as outras terras e unir os Trolls em harmonia contra Barb, que tenciona desviar as atenções para si.

Viagem ao Mundo (sem sair do sofá)

Na próxima semana voltamos a fazer as malas e vamos de viagem com a Teresa e o Carlos, que nos trazem mais uma viagem não "life-changing", mas que nos aproxima do Médio Oriente e das suas pessoas. Entre viagens de autocarro, minaretes de mesquitas, desertos e bazares cheios de vida, andaram pelo Irão. Chegaram de madrugada às cidades, caminharam por ruelas vazias, tomaram pequenos almoços com os locais e meteram-se em carros de estranhos.

Quando: 29 de outubro, às 21h30

Quanto: Inscrição a 10€

Sexta-feira, 30 de outubro

No streaming

“Cidade Corrupta”: Apanhado entre a corrupção policial e dois gangues marselheses em guerra, um agente honesto tem de agir por conta própria para proteger a sua equipa. Este filme realizado por Olivier Marchal estreia na Netflix.

“ Kaali Khuhi ” : Um espírito inquieto assombra uma aldeia no Punjab com uma longa história de infanticídios femininos. O destino dos aldeões passa a residir nas mãos de uma menina de 10 anos, Shivangi. Este filme realizado por Terrie Samundra estreia na Netflix.

: “Hóspede Indesejado”: Após conseguir escapar do Sudão do Sul devastado pela guerra, um jovem casal de refugiados luta para se ajustar à nova vida numa pequena cidade inglesa, mas é atormentado por uma força sinistra relacionada com os terrores que deixaram para trás. Este filme realizado por Remi Weekes estreia na Netflix.

Semi Permanent 2020: Porto

A plataforma Semi Permanent, criada há 18 anos na Austrália, vai estrear-se em Portugal com um evento no Porto nesta sexta-feira. Durante dois dias, a programação incluirá palestras, exposições, instalações, festas e vivências pensadas com a cidade, as suas pessoas e as suas ideias, sob o tema da “inquietação”. No festival será também apresentada a exposição The Panic Office, uma retrospectiva de arte da banda britânica Radiohead.

Quando: Até 31 de outubro

Onde: Centro de Congressos da Alfândega do Porto

Sábado, 31 de outubro

Termina o Lisbon Under Stars

Esta é a sua última oportunidade de visitar a experiência sensorial de 360º, que o leva numa viagem ao longo de mais de 600 anos de história da cidade de Lisboa e transforma mais uma vez as paredes das Ruínas do Carmo em telas tridimensionais através de projecções multimédia e efeitos visuais.

Onde: Museu Arqueológico do Carmo, Lisboa

Quanto: Bilhetes a 10€

Festival de sopas de Mira de Aire

Quer experimentar uma boa sopa, que o deixe aconchegado neste tempo mais frio? Mira de Aire é onde deve ir! Durante este sábado poderá experimentar vários tipos de sopa neste festival, mas apenas em versão take away.

Quando: 31 de novembro, das 12h00às 22h00

Onde: Baiuca de Piação, Mira de Aire

Workshop - Passeio para desenhar

Percorra pela zona antiga da cidade privilegiando ruelas e ambientes intra muralhas enquanto procura capturar através do desenho a cidade de Lisboa. Mais do que procurar monumentos ou zonas turísticas facilmente reconhecíveis irá viver a cidade antiga, pitoresca, que cresceu para dentro na colina sobre o Tejo. Deve levar o seu próprio material, ou pode adquiri-lo no passeio: diário gráfico (15€), caneta (2€), pincel com água (8€) e aguarelas (15€).

Quando: 31 de outubro, às 10h00

Onde: Largo das Portas do Sol (ponto de encontro)

Quanto: Inscrição a 25€

Workshop "O Cristão e o Pagão à Mesa"

Este workshop vai permitir conhecer a doçaria associada ao Dia de Finados através de uma viagem à história e tradição de Portugal, de alguns países da Europa e da América. Da confeção das guloseimas à preparação das decorações desta época, pais e filhos vão passar uma manhã muito divertida.

Quando: 31 de outubro, às 10h00

Onde: Mercado da Vila de Cascais

Quanto: Inscrição a 45€ (1 adulto + 1 criança)

Domingo, 1 de novembro

Visita Encenada "Enigmas do Palácio"

Esta é uma visita encenada direcionada para as famílias, onde o role-playing é o fator chave. Na companhia de anfitriões de outros tempos, os participantes serão desafiados, em diferentes momentos da visita, a escolher entre dois símbolos ligados à história do Palácio de Queluz. Cada símbolo escolhido determinará o rumo desta viagem de descoberta do palácio, ao longo da qual os convidados também serão surpreendidos por apontamentos de animação época.

Quando: 1 de novembro, às 10h30

Quanto: Inscrição a 25€

Segunda-feira, 2 de novembro

Começa a EDP Maratona do Porto

À face da prova presencial ter sido adiada para março de 2021 por causa da pandemia de Covid-19, a EDP preparou uma versão virtual da prova. Mas, como é que irá funcionar? Caso queira participar deverá inscrever-se e pode optar entre duas provas: a “fun race”, de 6 km, ou a maratona, de 42 km. Depois, poderá percorrer a distância que escolheu até 8 de novembro, onde quiser, desde que cumpra todas as medidas de segurança recomendadas pela DGS. Após terminar a prova receberá um dorsal digital, um diploma de participação digital e uma fantástica medalha comemorativa física.

Quando: Até 8 de novembro

Quanto: Inscrição até 9€

Terça-feira, 3 de novembro

Welcome to Europe — Clube de Leitura Teatral

Na sessão de novembro do Clube de leitura Teatral é partilhado pela primeira vez o texto “Welcome to Europe” escrito entre as formas documentais e ficcionais que surgiu com a intenção de investigar: O que significa para nós ser europeus? Quem representa quem? Qual é hoje o maior desafio que a Europa enfrenta? Que cenários existem para o futuro da Europa? E se a União Europeia cair, o que se segue? A entrada é gratuita, mediante a lotação do espaço.

Quando: 3 de novembro, às 18h30

Onde: Teatro Académico de Gil Vicente, Coimbra

Quarta-feira, 4 de novembro

Caminhada Mindfulness e Meditação no Parque da Paz - Almada

Nada melhor do que terminar o dia em contacto com nós próprios, com a natureza no final do dia. Mesmo antes do sol se pôr, irá caminhar pelo Parque da Paz em Almada com várias técnicas de Meditação e Mindfulness para lhe trazer a energia e a boa disposição de que precisa para o nosso dia. Haverá também um conjunto de exercícios de escrita e reflexão individuais e em grupo, para uma aprendizagem e crescimento em conjunto.

Quando: 4 de novembro, às 16h15

Onde: Parque da Paz, Almada

Quanto: Inscrição entre os 10€ e os 20€

