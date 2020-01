De um programa apresentado para cinco meses — março a julho — que inclui 20 coproduções, três delas internacionais, destaque para a estreia do programa União de Facto, uma parceria do TMP com o Teatro Nacional São João (TNSJ) que leva ao Porto a peça “Bajazet, considerando o Teatro e a Peste”, com encenação de Frank Castorf, que dirigiu a Volksbühne, em Berlim.

“Com esta parceria propomo-nos a trazer, uma vez por ano, um grande encenador ou um grande coreógrafo ao Porto em conjunto com o TNSJ. Desta forma podemos trazer espetáculos que sozinhos não poderíamos, pela sua dimensão e custo”, descreveu aos jornalistas o diretor artístico do TMP, Tiago Guedes.

A peça do diretor de teatro alemão, com um elenco inteiramente francófono conta com a presença de Jeanne Balibar, diva do teatro e do cinema franceses, e terá duas sessões no TNSJ a 12 e 13 de junho.

Antes, a 06 e 07 de março, no Teatro do Campo Alegre, Tânia Carvalho estreia “Onironauta”, uma peça que, descreveu Tiago Guedes, “mergulha num lado muito secreto do que é a dança” desta coreografa que é também assina a música, os figurinos e a produção do espetáculo.

No mesmo mês, a 25 e 26, e no grande auditório do Rivoli, “Achterland” marca o regresso ao Porto da coreografa belga Anne Teresa de Keersmaeker que apresentará uma remontagem de uma peça dos anos 1990.