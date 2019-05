São 45 metros de torre em espiral no meio das árvores. Lá em cima fica-se 140 metros acima do nível do mar e é possível contemplar as colinas e os prados nas imediações — e em dias claros consegue-se ver até uma distância de 50 quilómetros em qualquer direção.

Projetada pela EFFEKT Architects, esta espiral tem o objetivo de aproximar os visitantes da natureza. À Insider, o responsável pelo projeto, Kasper Larsen, referiu que queriam "criar uma torre de observação extraordinária". "Podem-se ver vastas áreas de floresta, campos, aldeias e em dias claros também se podem ver os edifícios altos em Copenhaga", explicou.

Para se "misturar subtilmente com o contexto natural circundante", a torre foi feita com aço num tom envelhecido e carvalho de origem local.

Inaugurada a 31 de março, a torre recebeu apenas nesse dia 2.500 pessoas.