Quando em 2020 o Festival foi para o ar, Portugal ainda não tinha nenhum caso confirmado por Covid-19. Tudo decorreu sem problemas, sem máscaras e demais cuidados. Mas Elisa, a vencedora, acabaria por não defender "Medo de Sentir" na Eurovisão — cancelada por decisão da EBU (União Europeia de Radiodifusão).

Os portugueses ainda não tinham ido para casa quando falámos com a jovem madeirense. "Acho que só quando estiver em Roterdão é que me vai cair a ficha", dizia-nos, manifestando a vontade de voltar a ter Marta Carvalho (que assina o tema) em palco consigo.

Agora, tudo é diferente. Muito diferente. Em 57 anos de história, este foi o primeiro Festival da Canção sem público — não se confunda, apesar desta ser a 55.º edição, por três ocasiões, 2002, 2013 e 2016, a RTP decidiu não realizar o concurso.

A outra está diferença está no número das atuações nas semifinais. Em vez das habituais oito canções, este ano foram dez os temas a desfilar pelo palco — mais vazio do que o habitual. E ao contrário dos famosos "postais" de apresentação dos intérpretes (normalmente filmados de norte a sul do país), a estação convidou quem melhor os conhece (fãs, amigos e família) para lançar as atuações. Uma boa aposta, que poderá fazer vir para ficar.

Do fado à música eletrónica, numa semifinal onde apenas um dos temas não é cantado totalmente em português ("Love is on my side", The Black Mamba), a diversidade voltou a ser palavra de ordem.

E comecemos por aí. Foi exactamente o tema cantado por Tatanka que abriu a noite. Seguiu-se, por ordem de apresentação: “Na mais profunda saudade" (Valéria), “Claro como Água” (Mema.), “Cheguei Aqui” (Nadine), “Girassol” (Miguel Marôco), “Dia Lindo” (Fábia Maia), “Livros” (Irma), “Saudade” (Karetus e Romeu Bairos), “Contramão” (Sara Afonso) e “Mundo” (Ian).

Desde que os temas passaram a ser conhecidos, semanas antes das semifinais, que as galas parecem ser uma maratona até ao televoto: atuações rápidas com interrupções para ponto de situação na green room conduzida por Inês Lopes Gonçalves. Perdido o efeito surpresa, ganham os temas que conseguem evoluir da versão de estúdio. São bons exemplo disso os temas de Nadide e Sara Afonso, perderam ao vivo as canções de Irma, dos Karetus & Romeu Bairos (com um palco a piscar o olho à Eurovisão) e IAN.

E por falar em IAN, a indumentária da violinista da Orquestra Sinfónica da Casa da Música, no Porto, gerou alguma curiosidade. Além das comparações a SIA ou Lady Gaga, pelo cabelo, a 'falsa' (?) barriga de grávida foi um do temas mais comentários nas redes sociais. "Foi uma metáfora" explicou num nos intervalos musicais.

Quem vai à final e uma música que vive além do Festival

As cinco canções mais votadas e apuradas para a final são: "Na Mais Profunda Saudade" (Valéria), "Saudade" (Karetus & Romeu Bairos), "Love is on my side" (The Black Mamba), "Dia Lindo" (Fábia Maia) e "Contramão" (Sara Afonso). Os finalistas foram revelados por ordem aleatória, como manda as regras.

Recorde-se que nas semifinais o peso das votações será repartido entre os telespectadores e um júri cujos elementos - os cantores Marta Carvalho, NBC, Paulo de Carvalho e Rita Guerra, a fotógrafa Rita Carmo e a radialista Vanessa Augusto - foram escolhidos pela RTP.

Não apurada, "Girassol", de Miguel Marôco, fica no radar de quem com o Festival descobriu o nome do jovem músico, um dos dois autores apurados pelo concurso de livre submissão. O músico que concilia o mestrado em Matemática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa com o papel de Baixo no quarteto Barbershop “Contratempo”, de acordo com a sua biografia, tem margem para surpreender.

O Festival nas redes

Durante a gala, demos um pulo ao Twitter, rede social por excelência de comentário entre 'festivaleiros', para medir o pulso ao Festival. As reações são várias, umas mais críticas; outras com bons apontamentos de humor. Eis algumas:

" Lembram-se de há uns anos que as pessoas só comentavam o Festival da Canção para dizer mal e gozar? Tão bom ver uma timeline recheada de elogios e genuíno interesse" - @ricardojsilvar

"T emos de concordar que há muito mais qualidade neste festival da canção do que no anterior" - @Beadav2204

"Eu juro que não entendo porque é que as atuações são todas a correr umas atrás das outras!" - @JohnGrandson

"Metade das músicas apresentadas e acho que ninguém pensou que, se ganhar, irá à Eurovisão!! " - @fabioaraujolima

"Já apanhei uma série de tweets de malta indignada por ouvir canções um inglês no Festival da Canção . Será que compreendem que a mensagem é mais importante que o mensageiro?!" - @goncalocastro

"Ver a Elisa a ganhar o FC e a seguir meterem vídeos de ambulâncias e ruas vazias está a mexer comigo... quase um ano depois e não consigo deixar de pensar no "e se..."" - @escfeelings

"O pessoal anda a abusar nos anos 80 nos looks! Os cabelos, os blazers, os materiais, por favor! Alguma inovação" - @libferreira