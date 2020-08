Homenagem a Zeca Afonso

Iniciativa da Câmara Municipal de Belmonte.

Programa:

18:00 - Inauguração de estátua em homenagem a Zeca Afonso com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, da Diretora da Regional de Cultura do Centro, Susana Menezes e do ex-ministro da Cultura, João Soares.

Largo Zeca Afonso.

19:00 - Carlos Vasconcelos

21:30 - Rúben Matos

23:00 – João Afonso

Castelo de Belmonte.

Início da 16.ª edição do FEST - Festival Novos Realizadores | Novo Cinema

O FEST é um evento de networking para profissionais de cinema de todo o mundo, reunindo anualmente algumas das mentes mais criativas da indústria cinematográfica, com diversas atividades de networking e mais de 30 conferências, masterclasses, estudos de caso, debates e mesas redondas.

Inicialmente marcada para junho, o festival foi adiado e apresenta uma programção adaptada à nova situação de pandemia.

Até 9 de agosto

Programa:

Sessão de abertura com a exibição da longa-metragem "Patrick", do realizador Belga Tim Meliants.

21:30 - Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.

Termina Cortiçada Art Fest - Festival de Experiências Artísticas na Paisagem

O Festival de Experiências Artísticas na Paisagem foi promovido pelos municípios de Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã, e teve como objetivo promover a interioridade, combater o despovoamento e dar nova vida aos três concelhos.

Programa:

17:00 - Workshop digital streaming: Experiências Artísticas na Paisagem;

21:00 - Inauguração da obra de Oleiros;

21:00 - Concerto streaming de Senza.

Termina 3.ª edição do Festival Internacional de Piano - FIPOeiras2020

18:00 - Concerto de Valentina Lisitsa com obras de S. Rachmaninov, Beethoven, Chopin, Ravel e Liszt. .

Auditório Ruy de Carvalho, Carnaxide, Oeiras

Termina 25.ª edição de Sementes - Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público

Organizada pelo Teatro Extremo.

Programa:

* Companhia de Dança de Matosinhos (Matosinhos, Portugal) - Uma Bailarina Espe(ta)cular.

19:00 – Bairro Gouveia, Alhos Vedros, Moita

* Banda às Riscas (Almada, Portugal) – Banda às Riscas.

18:00 – Museu da Cidade, Almada

Termina Festival Lua Cheia – Arte na Aldeia

Promovido pela Peripécia Teatro.

Espetáculo “Afonso Henriques” numa produção Teatro O Bando.

22:00 - Aldeia de Coêdo, Vila Real

Termina Marvão Streaming Summer Concerts 2020



Iniciativa da associação Marvão Music e da Câmara Municipal de Marvão.

Transmissão em direto, a partir das 19:30, da Igreja de São Tiago, do concerto de Juliane Banse (soprano), Horácio Ferreira (clarinete) e Marcelo Amaral (piano) em através deste site.

Termina 29.ª edição do Jazz na Praça da Erva

Promovido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Concerto peloTrio João.

22:00 - Teatro Municipal Sá de Miranda, Viana do Castelo

Prossegue ciclo de música "Verão: O Melhor dos Mundos Possíveis"

O centro Cultural de Belém inaugura a sua programação de verão ao ar livre com concertos, todos os fins de semana, de agrupamentos de jazz, funk, música de tradição clássica europeia, rock cantado em português (e não só), num programa diverso.

Até 12 de setembro

Programa:

Concerto dos Sete Lágrimas, com a participação de Ana Moura, Carolina Deslandes e Tainá

19:00 - Praça CCB.

Prossegue Jazz 2020

Uma parceria da Fundação Calouste Gulbenkian com a Associação Porta-Jazz, do Porto, e o Jazz ao Centro Clube, de Coimbra. O ciclo de concertos decorre nas três cidades até ao dia 09 de agosto.

Programa:

LISBOA

Angélica Salvi (harpa, eletrónica).

21:30 - Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação Gulbenkian.

PORTO

Toscano – Pinheiro – Mira – Ferrandini.

19:00 - Sala Porta Jazz - Quintal (Rua João das Regras 305).