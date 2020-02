As sessões decorrem ao longo dos três dias seguintes, sendo que no último dia ocorre a divulgação dos vencedores. Para além disso, no dia 5 será organizada uma Masterclass de Escrita e Cinema, no dia 6 é organizado o debate "Jovens Realizadores: Oportunidades e Desafios" e no dia 7 a discussão "Fiz um filme e agora?", sobre festivais e novos modos de distribuição".

A programação completa, com horários, pode ser consultada aqui.

Lucas Camargo de Barros, estudante do mestrado em Estética e Estudos Artísticos na NOVA FCSH e Coordenador da Equipa de Programação do festival, antecipa o que há para ver durante os três dias: "Temos filmes que foram exibidos em grandes festivais internacionais (como Locarno e Visions Du Réel) e que fazem a sua estreia nacional durante o CINENOVA; há curtas já reconhecidas pelos festivais nacionais (como IndieLisboa e DocLisba) e que poderão ser revistas; mas também há filmes em estreia mundial, provando que a programação do CINENOVA se mostra completamente aberta aos jovens realizadores que arriscam e procuram salas para exibir os seus trabalhos".

Já Patrícia Lima, estudante na instituição e Produtora Executiva do CINENOVA, acredita que este festival "dá um contributo importante para um mundo onde as Universidades incentivam a criação cinematográfica, num quadro de conhecimento e reflexão". Licenciada em Ciências da Comunicação e a frequentar a Pós-Graduação em Curadoria de Arte na NOVA FCSH, a responsável explica que a primeira edição, em 2019, "revelou o potencial deste projeto e motivou a equipa". "O CINENOVA baseia-se no respeito absoluto pelas criações de todos os realizadores e na promoção da aprendizagem através do diálogo sobre cinema", assegura.

Criado por desafio da professora Margarida Medeiros e do departamento de Ciências da Comunicação da instituição, o CINENOVA é organizado por estudantes e professores universitários e apoiado pela Direção da NOVA FCSH, pelos centros de investigação ICNOVA e IFILNOVA e pela Associação de Estudantes.