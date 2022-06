A Everything Is New, promotora responsável pelo concerto, publicou nas redes sociais uma lista com recomendações, objetos proibidos e um mapa do recinto, entre outras informações úteis.

Da lista de objetos proibidos fazem parte correntes metálicas, malas de grandes dimensões, lanternas, armas de fogo e brancas, comida e bebida e chapéus-de-chuva. Não será ainda permitida a entrada de capacetes e outros objetos passíveis de serem arremessados.

A organização recomenda ainda a utilização de transportes públicos (comboio, autocarro, táxis ou TVDE's) para chegar ao recinto, roupa apropriada (como um agasalho para a noite) e o documento de identificação.

Este será o primeiro concerto da nova digressão europeia dos Guns N' Roses. As primeiras partes estarão a cargo de Gary Clark Jr. e The Last Internationale.

Confira aqui os horários:

16h30 – Abertura de Portas

18h00 – Gary Clark Jr.

19h00 – The Last Internationale

20h30 – Guns n’ Roses

Mapa do recinto:

Os bilhetes estão à venda pelo preço mínimo de 69 euros, existindo ainda entradas para o chamado Golden Circle (129 euros ou 304 euros para poder entrar mais cedo) e um pacote VIP (1.029 euros).

Os bilhetes adquiridos para os dias 20 de maio de 2020 e 2 de junho de 2021 são válidos, sem necessidade de troca por um bilhete com a nova data, para o dia de hoje.