Foi um dos grandes anúncios para 2020. Vem aí "Bem Bom", o filme que levará ao cinema a história da primeira girlband portuguesa. Faltava só saber quem iria vestir a pele das quatro cantoras que formaram, nos anos 80, as Doce. E a resposta não demorou.

Na apresentação oficial, que decorreu esta quinta-feira na sala de espetáculos Lisboa ao Vivo, os nomes foram revelados: Carolina Carvalho (Helena Coelho), Bárbara Branco (Fátima Padinha ou apenas "Fá"), Lia Carvalho (Teresa Miguel) e Ana Marta Ferreira (Laura Diogo). Entre as novidades está também a data de estreia, a 25 de junho, e uma série com o mesmo nome e com transmissão na RTP.

Quarenta anos depois da formação das Doce, esta será uma oportunidade para voltar a ouvir temas como "Ok, Ko", "Ali Babá", "Quente, Quente, Quente" ou "Amanhã de Manhã". A longa-metragem, com produção da Santa Rita Filmes, será realizada por Patrícia Sequeira, que assinou no ano passado o aclamado "Snu", sobre a história de amor de Snu Abecassis e Francisco Sá Carneiro.

No lançamento Patrícia Sequeira contou que sonha com este projeto "desde criança". "As Doce são uma memória feliz e foi esse o meu ponto de partida", partilhou com a imprensa.