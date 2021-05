A celebrar um ano de existência, o É Desta Que Leio Isto, clube de leitura da MadreMedia com quase 1.500 membros, vai ter uma sessão especial no próximo dia 1 de junho, pelas 21h, onde irá conversar a obra O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry. Aproveitando a celebração anual do Dia da Criança, o clube irá falar sobre este livro que é intemporal e para todas as idades, para além de um enorme sucesso de vendas em todo o mundo.

Como convidado desta sessão teremos João Marecos, advogado, um dos criadores da página Os Truques da Imprensa Portuguesa, cronista e autor do livro Carta ao Cavaleiro do Nada.

Para se inscrever na sessão basta preencher este formulário. No dia do encontro receberá um e-mail com todas as instruções para se juntar à conversa.