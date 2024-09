Começar um novo ano escolar também é sinónimo de haver algum livro "obrigatório" para ler na disciplina de Português, principalmente a partir do 2.º Ciclo — as listas das obras indicadas para o "desenvolvimento da educação literária" estão disponíveis aqui para o Ensino Básico e aqui para o Ensino Secundário.

Contudo, nem todos os alunos se dão bem com a obrigatoriedade referida nas aulas de Português — e poder escolher pode ser um incentivo maior à leitura.

Nesse sentido, "há alguns anos que o Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) recomenda semestralmente um conjunto de títulos (e respetiva descrição bibliográfica) em diversas áreas e destinados a públicos diversificados", explica fonte do PNL ao SAPO24.

Neste momento, as listas semestrais "não estão organizadas segundo faixas etárias nem níveis de escolaridade, como no passado acontecia", mas "essa organização pode ser feita, por idades, níveis de leitura, temas, através da consulta no Catálogo online".

Por isso, o SAPO24 percorreu o catálogo do Plano Nacional de Leitura e deixa algumas sugestões de livros para alunos entre o Ensino Básico e o Secundário.

6 a 8 anos

Os adultos são sempre bons. Nunca se atrasam. Nunca fazem ou dizem asneiras. São calmos, arrumados e reciclam sempre. Enfim, verdadeiros exemplos de bom comportamento. Ou será que não? Davide Cali e Benjamin Chaud mostram um mundo às avessas para dizer que, na verdade, os adultos são tal e qual as crianças.

Esta é uma história infantil, escrita por José Eduardo Agualusa, sobre a amizade de uma girafa, que andava sempre com a cabeça nas nuvens, e uma galinha do mato, com a cabeça cheia de frases feitas.

O poeta Eugénio de Andrade escreveu este livro de poesia com palavras, sons e versos que encantam os mais novos, porque lhes falam das coisas simples do mundo, transmitindo-lhes uma mensagem.

Este livro de Luísa Ducla Soares permite que os mais novos sigam as tremendas confusões e as aventuras por que passa a boa galinha que chocou uma ninhada de estranhos ovos. Cada ovo fechado é um mistério! Será de tartaruga, de pata, de águia, de lagartixa, de algum monstro? Quem adivinha?

Uma história de Alice Vieira, adaptada para teatro, conta o que aconteceu entre três príncipes em guerra pela mão da princesa. Há ainda um fada e outras personagens — e jogos pouco transparentes e honestos, mentiras e muito humor.

9 a 11 anos

Também é preciso ler o mais difícil. Após a morte do pai, Tomás acredita que, por sua causa, coisas más acontecem. Por isso, decide deixar o lugar onde viveu toda a sua vida para proteger aqueles de quem mais gosta. Mas chega um furacão e o rapaz vê-se no meio de ruínas e inundações, perdido e desesperado. Contudo, a história de David Machado vem trazer uma luz necessária: também é nestas situações que surgem os mais inesperados amigos.

Uma história de Miguel Sousa Tavares sobre música, que aproxima os mais novos do pianista e compositor Frédéric Chopin através do coelho Ismael e das suas aventuras.

Álvaro Magalhães escreveu um conjunto de cinco contos encantadores e divertidos, que também fazem pensar. Um deles é a história de um rapaz condenado a carregar desde a nascença um nariz do tamanho de um chouriço e que, aos poucos, transforma a sua desgraça em graça.

Nem todos os gigantes são malvados: o GGG, de Roald Dahl, é simpático — mas uma exceção no País dos Gigantes. Por isso, GGG e a sua amiga Sofia têm uma importante missão: impedir que os brutamontes devorem "pequenos cereais humanos". E até a Rainha de Inglaterra é chamada à história.

Um clássico da Condessa de Ségur que leva os mais novos num diálogo com várias gerações. Neste livro, acompanhamos as aventuras de um menina com uma imaginação prodigiosa que a leva a inventar, experimentar e criar constantemente. Há passeios pela natureza, contacto com os animais e dias sem nada para fazer — e muitas situações caricatas.

12 aos 14 anos

Uma viagem até ao tempo da II Guerra Mundial, em que a morte é a narradora e conta a história de Liesel, dos seus pais e de todos os seus amigos e vizinhos. É aqui que surge Max, que um dia foi viver na cave da casa da menina que roubava livros. Um livro de Markus Zusak com livros lá dentro.

Neste livro, Virginia Woolf conta a história de um cocker spaniel da mais nobre linhagem, oferecido à grande poetisa inglesa Elizabeth Barrett. Além de estar dotado de todas as virtudes que o Spaniel Club deseja para um exemplar de tal condição, tem o dom especial de perceber as emoções humanas.

Howard Pyle traz até aos jovens as lendárias aventura do Rei Artur. Há terríveis desafios, batalhas, momentos de paixão e traição e, por isso, a honra e a coragem dos cavaleiros são sempre postas à prova.

Aqui, uma menina observa como são os casais, entre pessoas e animais. Nesta história de Valter Hugo Mãe, o amor intriga e fascina — e mostra que entre a inocência dos mais novos e a sabedoria dos mais crescidos não há um espaço assim tão grande.

Depois da morte do avô, Rintaro está inconsolável e sozinho, e a vida da Livros Natsuki parece ter acabado. Mas é então que surge Tigre, um gato malhado que fala. Um romance do japonês Sosuke Natsukawa sobre esperança, altruísmo e o enorme poder dos livros.

15 aos 18 anos

Considerado já um clássico de Christiane F., esta obra é o relato de uma adolescente sensível e inteligente, que menos de dois anos após ter fumado o seu primeiro charro se prostitui depois das aulas para pagar a sua dose diária de heroína.

Em forma de diário gráfico, esta obra adaptada por Ari Folman e David Polonsky mantém o essencial do que foi escrito por Anne Frank e traz a cor das ilustrações para acentuar a história. Esta é a primeira adaptação para banda desenhada, realizada com a autorização da família e tendo por base os textos originais do diário.

O único romance de Emily Brontë é um clássico que tem passado de geração em geração. Neste livro, o leitor acompanha a narrativa da paixão de Heathcliff e Catherine Earnshaw, um amor tempestuoso e quase demoníaco que acabará por afetar as vidas de todos aqueles que os rodeiam como uma maldição.

O clássico de Alexandre Dumas traz a história de D’Artagnan, um jovem audacioso e até imprudente que vai para Paris em busca do futuro. E é aí que conhece Athos, Porthos e Aramis, os seus companheiros de aventuras.

Mais um livro com livros lá dentro. Afonso Cruz escreveu e ilustrou esta obra, que se transforma num diálogo entre relatos históricos, curiosidades literárias, reflexões e memórias pessoais do escritor.