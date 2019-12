Já hoje, horas antes da conferência de imprensa, o académico e antigo secretário permanente da Academia Sueca Peter Englund, que nos anos 1990 cobriu o conflito nos Balcãs enquanto jornalista, anunciou que não iria estar presente na entregue do Nobel da Literatura a Peter Handke, por considerar que seria uma hipocrisia.

Para terça-feira, dia em que está prevista a entrega do prémio, estão marcados protestos na capital sueca contra a atribuição do galardão ao austríaco. Questionado sobre o que é quereria dizer aos manifestantes, Handke respondeu: “Diga-me. Talvez precise do seu conselho”.

Em 1995, meses depois do massacre de Srebrenica, Peter Handke publicou um livro controverso que regista a viagem à região, intitulado "Voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina" ("Viagem de Inverno aos rios Danúbio, Save, Morava e Drina", em tradução livre).

Nascido em 1942 em Griffen, na Áustria, Peter Handke foi apresentado pela Academia Sueca como "um dos mais influentes escritores da Europa depois da Segunda Guerra Mundial", não isento de polémica, por ter tido uma postura pró-Sérvia na guerra dos Balcãs, nos anos 1990.

Estudou Direito, mas abandonou o curso quando publicou o primeiro romance, "Die Hornissen" ("As vespas"), aos 22 anos, em 1966, ao qual se seguiu a peça "Offending the audience" ("Insulto ao público", 1969). Com ambos "marcou uma posição no panorama literário", escreveu a Academia Sueca.

Numa entrevista à agência Lusa em 2009, quando esteve em Portugal a convite do Estoril Film Festival, Peter Handke apresentava-se, na altura, como um "escritor de prosa" que escreveu poesia quando era jovem e que gostaria de voltar a escrevê-la.

O autor, com mais de uma dezena de obras publicadas em Portugal, entre as quais "A Angústia do Guarda-Redes Antes do Penalty", "A Mulher Canhota" e "Poema à Duração", afirmava ser um "feliz prisioneiro da literatura" e admitia que era "normal não escrever absolutamente nada durante meses e meses".