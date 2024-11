“Bluey ao Vivo” estava inicialmente marcado como tendo uma única sessão, no dia 30 de novembro às 11:00, na MEO Arena, em Lisboa, que esgotou. Entretanto foram anunciadas mais duas sessões no mesmo dia, às 15:00 e às 19:00, que estão “quase esgotadas”. “A nova sessão foi marcada para o dia 01 de dezembro às 11:00, na MEO Arena”, refere a promotora do espetáculo, num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes para a nova sessão já estão à venda e custam entre os 34 e os 85 euros.

“Bluey ao Vivo” tem argumento do criador da série, Joe Brumm, e música do responsável bela banda sonora de “Bluey”, Joff Bush.

A série “Bluey”, criada em 2018, acompanha a vida da família Heeler, que vive na Austrália, e é composta por Bluey, de 6 anos, a irmã Bingo, de 4, e os pais delas, Bandit e Chili. Os quatro são boiadeiros-australianos, ‘blue heelers’.

A série tem três temporadas e os episódios duram cerca de sete minutos, com exceção do último a ser estreado, já este ano, que tem 28 minutos.

Em 07 de outubro foram disponibilizados novos episódios em Portugal, que podem ser vistos na plataforma de ‘streaming’ Disney +.

O espetáculo que agora chega a Portugal, depois de ter sido apresentado na Austrália, nos Estados Unidos e no Reino Unido, “acompanha a família Heeler durante um dia repleto de aventuras, desde o amanhecer até à hora de dormir”.

O espetáculo, com direção de Rosemary Myers, da Windmill Theatre Company, é apresentado pela BBC Studios e Andrew Kay, em parceria com a Windmill Theatre Company.