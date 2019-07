Também para agilizar a mobilidade durante o evento, a organização reforça este ano o serviço de transportes entre o centro de congressos Europarque e o recinto da Viagem, após uma primeira experiência em 2018. Desta vez, quem estacionar no Europarque poderá beneficiar de um ‘transfer’ até ao evento ao preço de um euro por pessoa, para viagem de ida e volta.

Quanto à oferta de espetáculos, a edição de 2019 integra mais de 170 e há quatro grandes produções em destaque diariamente. No terreiro da mata das Guimbras, junto ao rio, encena-se às 18:00 "O chamamento", sobre o apelo à guerra contra Castela, às 21:30 "A flor do reino", sobre o relacionamento de D. Fernando com D. Leonor Teles de Menezes, e às 23:30 as "Lides Fernandinas", sobre os esforços diplomáticos do rei para evitar a guerra.

Além dessas produções, que envolvem efeitos pirotécnicos e chegam a envolver 100 atores e figurantes em simultâneo, no Castelo da Feira também haverá todos os dias, às 00:15, o enredo mais fantasista de "O dragão adormecido".

De acordo com a organização, na edição de 2018, a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria recebeu cerca de 700.000 visitantes.