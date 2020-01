Os Sepultura vão atuar no primeiro dia do evento, juntando-se assim aos já anunciados System of a Down, Korn, Meshuggah e Bizarra Locomotiva, enquanto os outros dois nomes hoje revelados tocam no segundo e último dia, a par de Bring Me The Horizon e Of Mice & Men.

Os passes para o festival e os bilhetes para dia 2 estão já esgotados.