“Durante o processo, tive uma experiência muito traumatizante”, disse o filho do famoso membro dos Beatles, numa exibição em Los Angeles. Lennon concebeu a curta-metragem com o veterano da Pixar Dave Mullins e o produtor Brad Booker e teve o apoio de Peter Jackson.

“Quando vi as primeiras imagens pensei, ‘ó não, isto é um pesadelo'”, partilhou Sean Ono Lennon. “É algo com que ainda sonho”, continuou, explicando que essas imagens pareciam grotescas devido ao processo diferente de captura de movimento e animação que foi usado.

“Pensei que tinha enganado toda a gente e cometido um erro. Pensei que talvez me tivessem mentido”, contou. “Foi muito dramático”.

O artista começou por querer fazer um vídeo de música para a canção “Happy Xmas (War is Over)”, que John Lennon e Yoko Ono lançaram no Natal de 1971, dois meses depois de “Imagine”.

O projeto tornou-se uma curta de animação com o envolvimento de Dave Mullins e Brad Booker, cofundadores do novo estúdio de animação ElectroLeague. Sean Ono Lennon tinha acabado de trabalhar com o realizador Peter Jackson em “Get Back”, documentário sobre os Beatles, e convenceu-o a trabalhar em “War is Over!”.

“Ele queria ajudar e a verdade é que não teríamos conseguido fazê-lo sem ele”, referiu Lennon, que queria conceber algo que celebrasse o impacto cultural da canção “Happy Xmas (War is Over)”.

A história centra-se numa partida de xadrez no campo de batalha, inspirada pela paixão de John Lennon e Yoko Ono pelo jogo.

“O xadrez é uma língua universal”, disse Sean Ono Lennon, referindo que a mãe fez uma famosa peça de arte, “Play it by Trust”, composta por um tabuleiro branco com as peças todas brancas.

“A ideia é que não se pode lutar se vemos os outros como iguais a nós”.

Com a ação gravada no estúdio de James Cameron para “Avatar”, a ‘curta’ seguiu um processo muito diferente do normal, porque a ElectroLeague queria que os desenhadores se focassem no essencial e não fizessem trabalho laborioso.

A captura de movimento e utilização de câmara virtual antes do trabalho dos desenhadores fez com que a primeira versão parecesse grotesca, sem expressão, levando Sean Ono Lennon a temer ter estragado tudo.

“Não era sequer um vale do medo, era um reino do mal”, disse. “Homens carecas e nus sem expressão a mandarem socos”, continuou. “Pensei que ia ser terrível e tinha arruinado a canção”.

Quando as texturas e expressões foram adicionadas, a equipa encontrou outro problema: ”Happy Xmas (War is over)” não encaixava em lado nenhum.

“Começámos a tentar integrar a canção e não funcionava. Foi outra noite escura da minha alma”, revelou Sean Ono Lennon. “Fiquei muito angustiado”.

Lennon temeu que não se pudesse usar a canção de todo, ou talvez só coubesse em cima dos créditos finais, até que um amigo deu uma ideia que resolveu o clímax da história.

“Diria que houve vários milagres e as estrelas se alinharam”, caracterizou Lennon. “E eu não sou o tipo de pessoa que usa essa terminologia cósmica, apesar de ser filho do John e da Yoko”, gracejou.

O trabalho começou a ser feito antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, mas o impacto do conflito esteve bem presente nas mentes dos criadores.

“A ideia central foi que há tanta divisão no mundo e tantos grupos com a certeza de que se odeiam uns aos outros”, disse Dave Mullins, no evento. “Se esses grupos conseguissem falar uns com os outros e encontrar uma solução pacífica, perceberiam que têm muito mais em comum do que o que pensam”.

“War is Over!” é um dos cinco filmes nomeados para o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação na 96.ª edição dos prémios da Academia, que são entregues a 10 de março. As outras são “Our Uniform”, “Pachyderme”, “Ninety-Five Senses” e “Letter to a Pig”.