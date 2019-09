Com mais de 40 elementos e quase 35 anos de existência, o regente da banda militar de Cabo Verde, capitão Roberto Tavares, disse que o grupo sempre desempenhou as suas funções “com muita dedicação”, mas que havia necessidade de uma cooperação para troca de experiências.

E daí surgiu a ideia de potenciar a cooperação militar entre Cabo Verde e Portugal, que tem dado frutos em outras áreas, mas que agora afina os primeiros acordes a nível musical.

Para isso, durante esta semana esteve no país o maestro da banda de música da Força Aérea Portuguesa, António Rosado, para prestar Assessoria Técnica e Temporária (ATT) à banda militar de Cabo Verde, em ensaios que decorreram no Comando da 3.ª Região Militar do país.

Além das marchas militares e de algumas músicas cabo-verdianas, o reportório dos ensaios incluiu o Concerto A’Amore, ABBA Gold, Alvamar Overtune e um ‘medley’ do grupo de rock português Xutos & Pontapés.