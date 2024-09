Os Xutos voltam a convidar os "Conjunto!Evite" e os "Meu General" para abrir o espetáculo.

Os bilhetes custam entre 30 euros (plateia) e 35 euros (bancada), não havendo lugares marcados.

Depois de atuarem no Queimódromo, com esta mesma tour no último sábado, 14 de setembro, o próximo concerto da banda referência do rock n’ roll será a 12 de dezembro, na festa da BLITZ, também na Meo Arena, com Capitão Fausto, Gisela João e MARO.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

Conhecer um pouco mais sobre esta banda, com 45 anos, que atualmente é composta pelos elementos Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui é possível neste artigo do SAPO24.