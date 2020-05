Michael Moore ("Fahrenheit 9/11", "Bowling for Columbine") e Gibbs revelaram que o seu filme — estava disponível de forma gratuita na conta oficial do primeiro e já contava com mais de 8,3 milhões de visualizações desde que foi lançado há pouco mais de um mês, precisamente no Dia da Terra — foi retirado do YouTube depois de ter sido apresentado um pedido de direitos de autor.

Numa declaração ao site Deadline, a dupla revelou que esta decisão é uma "tentativa de derrubar o nosso filme e de impedir que o público o possa ver — naquilo que é um gritante ato de censura por parte dos críticos de Planeta dos Humanos", diz Gibbs.

"É uma má utilização da lei dos direitos de autor para com o filme que permitiu uma conversa séria sobre como as figuras do movimento ambientalista se deitaram com Wall Street e com os denominados capitalistas verdes. Não há absolutamente nenhuma violação dos direitos de autor no meu filme", explica.

A decisão do YouTube em retirar o controverso documentário produzido e apoiado por Moore surge em resposta a um pedido de violação dos direitos de autor de um fotógrafo ambiental britânico, conta o The Guardian.