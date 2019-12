Principais acontecimentos registados no dia 10 de dezembro:

1510 – Afonso de Albuquerque conquista Goa e aí estabelece a capital do Império Português do Oriente.

1520 - Martinho Lutero queima, em público, a bula papal que o excomungava da Igreja Católica.

1801 - É criado em Portugal o corpo da Guarda Real da Polícia, antecessor da atual PSP.

1810 - Napoleão Bonaparte anexa Hannover, Bremen, Hamburgo, Lauenburgo e Lubeck, na Alemanha.

1836 - Um decreto real determina a abolição do comércio de escravos nos domínios portugueses.

1877 - O engenheiro alemão Werner von Siemens obtém a patente do alto-falante eletrodinâmico.

1896 – Morre, aos 63 anos, o químico e industrial sueco Alfredo Nobel.

1898 - Tratado de Paris, que põe termo à guerra hispano-americana e através do qual a Espanha cede Cuba, Porto-Rico e as Filipinas aos EUA.

1901 - Primeira sessão de entrega dos Prémios Nobel. Entre os laureados, Henri Dunant, Nobel da Paz, fundador do Comité Internacional da Cruz Vermelha e promotor da primeira Convenções de Genebra, Emil von Behring, Nobel da Medicina, pela descoberta do tratamento a soro, e Sully Prudhomme, Nobel da Literatura.

1913 - O quadro "Mona Lisa", do pintor italiano Leonardo da Vinci, é recuperado, dois anos depois de ter sido roubado do Museu do Louvre, em Paris.

O rei que deixou de o ser Edward Albert Christian George Andrew Patrick David. O nome é comprido como compete a um rei. Edward que seria o oitavo do reino nasceu em 1894, em Inglaterra, e veio a morrer em França, em 1972. Foi rei por menos de um ano, entre 20 de janeiro e 10 de dezembro de 1936, dia em que abdicou do trono para se casar com a americana Wallis Simpson, o que veio a acontecer em junho de 1937. Após ter abdicado foi-lhe concedido o título de Duque de Windsor. Sucedeu-lhe na coroa o irmão mais novo, Alberto, que reinou como Jorge VI e que é o pai da atual rainha Isabel.

1936 - O Rei Eduardo VIII abdica do trono britânico para casar com a americana Wallis Simpson. Jorge VI sobe ao trono britânico.

1938 - O ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, inaugura as comunicações telefónicas entre a Madeira e o Continente.

1948 - A Assembleia-geral da ONU aprova a Declaração Universal dos Direitos do Homem.

1956 - É fundado o MPLA - Movimento para a Libertação de Angola.

1962 – Estreia o filme Lawrence da Arábia.

1982 - É assinada a Convenção do Mar por 117 nações.

1985 – Abertura do Continente de Matosinhos. A Sonae lança o primeiro hipermercado em Portugal, em associação com os franceses da Promodés.

1992 - O Parlamento português aprova o Tratado de Maastricht da União Europeia.

1993 - Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, e Frederik de Klerk, presidente da África do Sul, recebem o Nobel da Paz, em Oslo.

1998 – O escritor português José Saramago recebe o Prémio Nobel da Literatura, em Estocolmo.

2007 - O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino de Morais, é pronunciado para julgamento pelo Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, pelos crimes de participação económica em negócio, corrupção e abuso de poder.

2008 – Inauguração da Benfica TV.

2018 - O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decide que o Reino Unido tem a capacidade de revogar de forma unilateral a decisão de saída da União Europeia.