O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, preside hoje às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que começam em Portalegre, de manhã, e terminam em Cabo Verde na terça-feira.

Antes do início da cerimónia, a alguns metros de distância um pequeno grupo de professores gritou palavras de ordem em defesa da recuperação integral do tempo de serviço dos docentes e entre os professores encontra-se o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira. Os professores estão a distribuir um texto sobre as suas reivindicações e já no domingo realizaram idêntica manifestação junto ao Museu da Tapeçaria.

Em Portalegre, agora de manhã, na Avenida das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa fará o seu primeiro discurso na presença do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e do primeiro-ministro, António Costa, depois de honras militares, de uma cerimónia em homenagem aos mortos em combate e de uma intervenção do presidente da Comissão Organizadora das Comemorações, o jornalista João Miguel Tavares.

As comemorações do Dia de Portugal começaram no domingo, no centro da cidade de Portalegre, com uma cerimónia de içar da bandeira nacional - ocasião em que o chefe de Estado aproveitou para defender que o 10 de Junho é em primeiro lugar uma efeméride que celebra "o culto da pátria", frisando que o país cultiva o seu passado, mas é um projeto virado para o futuro.