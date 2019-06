No seu discurso, o Presidente da República retomou a ideia de "território espiritual" ao referir-se aos portugueses que vivem fora das fronteiras físicas do país e deixou um apelo para futuro: "sermos cada vez mais uma comunidade de pertença, de inclusão, que permita a realização da felicidade de cada um".

"Nessa medida, [que sejamos] uma plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. Que esse futuro preserve a nossa identidade nacional, a nossa abertura ecuménica aos outros, mas também nos obrigue a uma maior capacidade para anteciparmos as mudanças, para reforçarmos o orgulho de sermos portugueses - a começar nas crianças, a continuar nos jovens e a terminar em todos os portugueses, que têm direito a um futuro melhor", declarou.

O chefe de Estado manifestou então a esperança de que esse futuro de Portugal seja "muito mais justo, muito mais solidário, muito mais humano do que o passado que honramos e o presente que construímos".

"E vai sê-lo, tenho a certeza, porque acredito, porque nós acreditamos em Portugal", completou.

Outra ideia frisada por Marcelo Rebelo de Sousa foi a de "uma só pátria na diversidade dos portugais que a formam cá dentro".

"Uma só pátria na riqueza dos portugais que as nossas comunidades criam lá fora. Uma pátria irmã de muitas outras pátrias que, connosco, partilham uma comunidade de língua e de pessoas. Uma só pátria na diversidade dos portugais que a formam cá dentro", acentuou, antes de elogiar a cidade de Portalegre.

No entanto, neste capítulo, o Presidente da República voltou a deixar um alerta sobre "os portugais esquecidos" e defendeu um compromisso "em relação aos portugueses e portuguesas que resistem à distância física e política".

"São cidadãos que não renunciam a ser cidadãos de primeira, tão de primeira como aqueles que nasceram, viveram e morreram nas metrópoles onde mais depressa têm a sua sede os poderes públicos. Um 10 de Junho em Portalegre não acaba no dia 10 de junho, tem de ser mais do que um rito de passagem, mais do que uma conveniência de ocasião. Tem de ser um compromisso de futuro para com esta terra e para com esta gente", acrescentou.