O dia termina com um concerto da Banda da Armada, também no palco instalado no jardim da avenida da Liberdade, a partir das 22:00.

Na segunda-feira, 10 de Junho, pelas 11:00, está prevista a cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, presidida pelo Presidente da República.

Depois das intervenções do presidente da comissão organizadora, o jornalista e colunista João Miguel Tavares, natural de Portalegre, do chefe de Estado e da imposição de condecorações, segue-se o desfile de forças militares na avenida do Movimento das Forças Armadas e avenida Frei Amador Arrais.

Na cerimónia vai estar também presente o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, além, pela primeira vez, de uma representação das Forças Armadas de Cabo Verde no desfile.

Para as 18:00, está marcada a cerimónia militar do arriar da Bandeira Nacional, junto ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra.

As comemorações do Dia de Portugal em Portalegre terminam, pelas 22:00, novamente com um concerto no jardim da avenida da Liberdade, com a Orquestra Ligeira do Exército.