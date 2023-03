Em comunicado, o Hospital Senhora da Oliveira (Guimarães), no distrito de Braga, revela que a sua candidatura apresentada para a requalificação dos blocos de parto “foi aprovada pela direção executiva do SNS” no valor de 1 milhão e 257 mil euros.

“Esta requalificação permitirá a implementação de diversas medidas de melhoria da resposta assistencial do Hospital de Guimarães na área da ginecologia/obstetrícia, nomeadamente ao nível de infraestruturas e equipamentos nos blocos de parto, de modo a permitir um elevado nível de qualidade na prestação de cuidados e a compatibilização com as melhores tecnologias e práticas clínicas”, sublinha a unidade hospitalar.

O Hospital Senhora da Oliveira refere que “das 25 instituições hospitalares, o Hospital de Guimarães foi o 6.º com maior financiamento, logo a seguir ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental”.

“A própria evolução da sociedade e das expectativas das pessoas, que pretendem um acompanhamento de maior proximidade durante o processo de prestação de cuidados, nomeadamente no período da gravidez e do parto, exige a transformação destas instalações, de modo a permitir a presença de acompanhantes e uma melhoria contínua do serviço prestado”, assume o Hospital de Guimarães.

A unidade hospitalar frisa que “esta é uma aposta séria da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde na qualificação das infraestruturas e dos equipamentos dos blocos de parto do Hospital de Guimarães”.

“Que será realizada ainda este ano, traduzindo-se numa dimensão importante integrada num plano estratégico mais vasto, no sentido de melhorar a segurança e a humanização de cuidados e seguramente cativando mais profissionais para o SNS”, salienta o Hospital Senhora da Oliveira.