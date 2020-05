Após a visita esta quinta-feira à Creche “Centro Infantil Maria de Monserrate”, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho adiantou que já foram realizados "mais de 15 mil testes a trabalhadores das creches", por forma a preparar a reabertura destes estabelecimentos na próxima segunda-feira, 18 de maio.

A ministra destacou a "grande mobilização das instituições para implementar as orientações emitidas" pela Direção-Geral da Saúde para a retoma da atividade das creches e afirmou que os pais vão, "até ao final de maio", manter o apoio excecional às famílias para melhor poderem gerir este processo de regresso à normalidade.

O apoio aplica-se aos trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes e do serviço doméstico que faltem ao trabalho para assistência a filhos (ou menores a cargo), menores de 12 anos, ou com deficiência/doença crónica independentemente da idade, devido ao encerramento do estabelecimento de ensino determinado pela autoridade de saúde ou por decisão do Governo.

António Costa, que marcou também presença, salientou que o Governo recebeu mensagens muito díspares sobre a reabertura das creches, com pais a pedir que a retoma fosse célere para assim poderem regressar ao trabalho e outros a pedirem que tal não tivesse lugar por forma a proteger-se a saúde das crianças em tempo de pandemia.

Foi isso, aliás, que fez com que estes estabelecimentos não tivessem abrangidos na primeira fase de reabertura da economia, a 4 de maio. "Percebemos desde o princípio que para darmos este passo era necessário e fundamental que os pais se sentissem seguros", explicou.

Reiterando a informação prestada pela ministra do Trabalho e Segurança Social, António Costa adiantou que "nesta primeira quinzena de reabertura se vai manter o apoio à família, para os pais poderem escolher se ainda ficam em casa ou se colocam já as crianças nas creches, ou se os colocam [as crianças] poucas horas na creche para se irem adaptando".

Foi também para promover a confiança de profissionais e famílias que o Governo decidiu avançar com testes de diagnóstico "nas cerca de 19 mil pessoas que trabalham nas creches de todo o país. Foram já realizados 15 mil testes. Hoje e amanhã continuaremos a realizar este trabalho de forma a que quando as creches abrirem na segunda-feira já todas as pessoas estejam testadas".

A Direção-Geral da Saúde publicou esta quarta-feira as orientações que devem ser seguidas pelas creches que reabrem no início da próxima semana. O documento que não refere nenhum tipo de distanciamento social entre crianças durante as atividades, ao contrário do que tinha vindo a ser sugerido nos últimos dias, mas define uma redução dos alunos por sala e, sobretudo, o reforço das medidas de higienização. Conheça as medidas: