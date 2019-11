Principais acontecimentos registados no dia 16 de novembro:

1909 - A Liga Portuguesa de Futebol inscreve-se na FIFA.

1933 - Os EUA estabelecem relações diplomáticas com a URSS.

1945 – É fundada a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO.

1964 - O Comité de Libertação da OUA reconhece o MPLA a aprova o apoio ao movimento.

1985 - É inaugurado, no Hospital da Universidade de Coimbra, o laboratório de fecundação "in vitro" e transferência de embriões.

1986 - As eleições nacionais do Brasil dão a vitória ao Movimento Democrático Brasileiro, de José Sarney.

1988 - O Partido Popular Paquistanês, de Benazir Bhuto, 35 anos, vence as eleições no país.

1989 - Portugal assume a presidência do Conselho da Europa.

1994 - António Champalimaud readquire, por 185 milhões de euros (37 milhões de contos), 80 por cento do Banco Pinto e Sotto Mayor.

2002 - As autoridades espanholas detêm o comandante do petroleiro Prestige, por desobediência, atentado aos recursos marinhos e ao meio ambiente.

2003 - É inaugurado o Estádio do Dragão, no Porto. Joga-se o FC Porto-Barcelona, jogo que os portugueses ganham por 2-0. Estreia-se o Argentino Messi, com 16 anos, entrando a 14 minutos do fim.

- Eleições gerais na Catalunha, em Espanha, dão a vitória à coligação de esquerda Convergència I Unió.

2006 - Morre, com 94 anos, Milton Friedman, economista e escritor norte-americano, Nobel da Economia, mentor da Escola de Chicago, referência das políticas de desregulamentação, autor de “História Monetária dos Estados Unidos”, sobre a grande crise de 1929.

2009 - A portuguesa Maria Conceição, comissária de bordo, há seis anos a morar no Dubai, é eleita a Mulher do Ano pela revista Emirates Woman (Mulher dos Emirados) pela criação do Projeto Dhaka, em 2005, programa que pretende "quebrar o ciclo de pobreza" na subdivisão administrativa do Bangladesh.

2015 - Começa o julgamento dos ativistas angolanos detidos há um ano por contestarem o regime de Angola.

2018 - O ex-presidente do BPN Oliveira e Costa é condenado a mais um ano de cadeia, a juntar aos 14 anteriormente aplicados, por abuso de confiança.

- Morre, aos 87 anos, William Goldman, escritor e argumentista norte-americano que escreveu para vários filmes de grande sucesso como "Os Homens do Presidente" ou "O Homem da Maratona”..