Arquitetura e Artes Visuais, Música e Artes do Espetáculo, Conteúdos e Novos Media e Turismo e Património. Estas são as categorias do Prémio Nacional Indústrias Criativas e os vencedores são conhecidos já hoje, 17 de julho.

Durante a fase de candidaturas, o Prémio Nacional Indústrias Criativas recebeu 164 inscrições. Para esta 10ª edição, foram escolhidos em abril os 10 finalistas que integram as quatro categorias existentes.

Todo o processo de decisão, dos finalistas à escolha do vencedor, esteve a cargo de um comité composto por representantes do Super Bock Group e da Fundação Serralves. Todavia, participaram também alguns parceiros, nomeadamente, a ANI, a ANJE, o BPI, a ESAD, a Fundação da Juventude, o IAPMEI, a Brand New Box, a Universidade Católica — Escola das Artes, a Universidade do Porto e o The Next Big Idea.

Agora, a final está aí. Hoje, 17 de julho, são atribuídos os três prémios com valores de 15.000€, 7.000€ e 3.000€. Numa fase posterior, o promotor do projeto vencedor vai também poder participar na competição internacional Creative Business Cup, em Copenhaga, na Dinamarca, em novembro de 2018.

Entre os projetos selecionados para seguir em frente há de tudo um pouco: o primeiro tapete de cortiça produzido em tear industrial; um cadeirão com sistema de som incorporado; mobiliário com peças unidas apenas através de encaixes; duas gamas de calçado inovadoras: uma recupera a tecelagem de Almalaguês, a outra usa moldes da indústria automóvel para a conceção dos saltos; dispositivos wearable para espetáculos convencionais; uma plataforma de crowdsourcing para produção de vídeos curtos; serviços exclusivos para área do gaming; uma plataforma para rotina de treino de dançarinos e um serviço personalizado para transporte de bagagens.

Os projetos finalistas

Arquitetura e Artes Visuais

Sugo Cork Rugs

Materiais reciclados ou sustentáveis, combinados com um tecido de cortiça, são utilizados na criação de tapetes. O design responsável, inovador e contemporâneo, é o atributo de um projeto que recupera a tradição da arte da tapeçaria.

Horizon47

Design e tecnologia cruzam-se num cadeirão com sistema de som completamente integrado e invisível. Ao utilizador, é proporcionada uma experiência acústica otimizada; ao ambiente é dado um elemento diferenciador.

Móvel ao Quadrado A simplicidade construtiva diferencia uma linha de mobiliário que se (des)monta e transporta facilmente, composta por um número reduzido de peças unidas unicamente através de encaixes. A esta eficácia associa-se a componente ecológica: a reciclagem é muito fácil.

Futou De um projeto colaborativo de design nasce um conceito de calçado que visa recuperar a tecelagem de Almalaguês, em risco de se perder. Revitalizando os recursos existentes (materiais, humanos e produtivos), resgata um legado tradicional.

Guava Shoes Feitos à mão por mestres artesãos portugueses, estes sapatos têm como imagem de marca a geometria e arquitetura dos saltos altos. Com uma componente tecnológica, são concebidos com recurso a impressão 3D e moldes da indústria automóvel.

Turismo e Património

Luggage Driver Uma alternativa aos cacifos ou outros pontos de armazenamento, assenta na oferta de serviços de recolha, transporte, entrega e armazenamento de bagagens. Entrega em qualquer ponto do país e acompanha os Caminhos de Santiago.

Conteúdos e Novos Media

Glymt

Plataforma de crowdsourcing de vídeos curtos com website e aplicações móveis, a Glymt permite a cada cliente realizar pedidos específicos de vídeo, alcançando resultados customizados, e beneficiar da interpretação criativa da comunidade.

Inygon

Gaming, competição e espetáculo são os domínios de um projeto focado em videojogos e na criação de eventos associados. Produção de conteúdos ou desenvolvimento de soluções web são áreas que levam uma oferta diversificada a gamers ou empresas.

Música e Artes do Espetáculo

Quarteto Contratempus

Este projeto potencia a sinergia entre as artes de palco convencionais e as tecnologias multimédia interativas, através do uso de sensores que fazem parte do instrumento utilizado em palco. "As sete mulheres de Jeremias Epicentro" é uma ópera cómica com tecnologias wearable. Cenografia e som, luz e vídeo são manipulados por um dispositivo vestível pelas cantoras. Às artes de palco convencionais chega a tecnologia multimédia interativa.

Moot

Plataforma online que cria e disponibiliza conteúdos feitos por bailarinos, para bailarinos. Os vídeos de dança desenvolvidos têm como objetivo potencializar a rotina de treinos dos dançarinos de qualquer estilo.

Em 2017, os vencedores foram a Iguaneye (1º prémio), a SoundParticles (2º prémio) e a WonderCover (3º prémio).

O Prémio Nacional Indústrias Criativas – Super Bock/Serralves é uma iniciativa promovida pelo Super Bock Group, através da marca Super Bock, e pela Fundação de Serralves. O objetivo é incentivar o “espírito criativo e empreendedor dos portugueses”, sendo reconhecida a importância do setor. Esta foi a primeira iniciativa a visar a promoção de uma competição exclusivamente dedicada às Indústrias Criativas.

A celebrar 10 anos desde o lançamento, o Prémio Nacional Indústrias Criativas Super Bock / Serralves recebeu, até à data, 2.156 candidaturas e apoiou mais de 80 projetos de forma sustentada.

Uma análise deste período revela uma predominância das atividades económicas relacionadas com a prestação de serviços por parte dos projetos candidatos. Já nas últimas edições, os finalistas têm vindo a apresentar um perfil marcadamente mais tecnológico, com particular incidência para o desenvolvimento de plataformas e apps destinadas às mais diversas finalidades (turismo, indústria musical, alojamento, entre outras).

