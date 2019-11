Principais acontecimentos registados no dia 17 de novembro:

1717 - É colocada a primeira pedra do Convento de Mafra.

1869 - É inaugurado o Canal de Suez.

1903 - Realiza-se o primeiro voo de uma aeronave, com motor próprio, executado pelos irmãos Wright, na Carolina do Norte, EUA.

1910 - O Governo provisório da República determina que "A Portuguesa", composta por Alfredo Keil, passe a ser o Hino Nacional.

1917 - A atriz Amélia Rey Colaço estreia-se no palco, na peça "Marianela", no antigo Teatro de D. Amélia.

- Morre, com 77 anos, o escultor francês Auguste Rodin.

1951 – É fundada a União Zoófila.

1966 - A Assembleia-geral da ONU aprova a resolução de condenação da guerra colonial portuguesa, considerando-a “um crime contra a humanidade e uma ameaça grave à paz e à segurança internacionais”.

1969 - O Governo de Marcello Caetano muda o nome da polícia política PIDE para DGS e mantém-lhe as funções repressivas. A alteração seria publicada no Diário Governo, de 24 de novembro.

1976 - A China efetua a maior explosão nuclear na atmosfera, no teste de uma bomba.

1979 - O líder iraniano Ayatollah Khomeini ordena a libertação das mulheres e dos negros feitos reféns na embaixada dos EUA em Teerão.

1992 - A terceira revisão constitucional, destinada à ratificação do tratado de Maastricht, é aprovada com os votos a favor do PSD e do PS, votos contra dos 13 deputados do PCP e do deputado de Os Verdes, quatro do CDS, dois independentes e a abstenção do deputado do Partido da Solidariedade Nacional (PSN).

1993 - Morre, aos 77 anos, Mário Dionísio, ensaísta, romancista, poeta, pintor, professor, crítico literário e de arte, autor de "Monólogo a Duas Vozes", "Não Há Morte nem Princípio", "O Dia Cinzento".

- Os EUA aprovam o Acordo de Comércio Livre na América do Norte - NAFTA.

1997 - Um atentado no Luxor, Egito, reivindicado pelo grupo Gama'at Islamya, causa a morte de 68 pessoas, na maioria turistas.

2002 - É decretada a prisão do comandante do Prestige, petroleiro avariado ao largo da costa galega.

2004 – A Alta Autoridade para a Comunicação Social conclui ter havido “pressão ilegítima” do ministro Rui Gomes da Silva no processo que levou à saída de Marcelo Rebelo de Sousa como comentador da TVI.

2006 - O antigo ditador uruguaio Juan Maria Bordaberry é detido em Montevideu, um dia depois de ter sido processado pelo desaparecimento e assassínio de opositores ao regime militar em 1976.

2013 - O alemão Sebastian Vettel (Red Bull), virtual campeão do Mundo vence o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin, tornando-se o primeiro a vencer oito provas consecutivas num Mundial.

2014 - Morre, aos 88 anos, o meteorologista Anthímio Azevedo.

2017 - A Associação Mutualista Montepio volta a deter a totalidade do capital social da Caixa Económica, através de uma aquisição potestativa.