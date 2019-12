Greta Thunberg, uma adolescente sueca desconhecida há 12 meses, tornou-se aos 16 anos o rosto de uma juventude impaciente. Com a sua greve escolar, mobilizou os estudantes, que protestaram nas ruas por uma causa comum. O protesto propagou-se ao mesmo tempo que o Extinction Rebellion, movimento de desobediência civil não violento nascido no Reino Unido, foi organizado em dezenas de cidades. Aos gritos de "a esperança morre, a ação começa", os manifestantes bloquearam estradas, pontes e até centros comerciais.

A mobilização ganhou força após a publicação, no fim de 2018, do relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU) sobre como o planeta ficará com uma temperatura 1, 5ºC mais quente versus a mais 2 ºC.

"Os cientistas mostraram que cada meio grau conta", afirma Amy Dahan, historiadora e especialista em mudanças climáticas do Centro Nacional de Investigação Científica (CNRS) de França. A mensagem, que até então só havia alcançado as autoridades públicas e ONG, entrou no espaço público graças aos cidadãos que partilharam o relatório em grande escala.

"O fenómeno é novo", constata a climatologista Corinne Le Quéré, presidente do Alto Conselho para o Clima em França e membro do Comité sobre Mudanças Climáticas britânico.

"Há 30 anos que trabalho na área de mudanças climáticas e durante 29, como cientistas, fazíamos nosso trabalho tranquilamente", conta, antes de afirmar que atualmente recebe convites diariamente para participar em debates.

O "Relatório +1,5 ºC", como é conhecido agora, também foi crucial para Caroline Merner, uma ecologista de 24 anos. "Apresentou-nos uma linha de tempo muito clara: restam 12 anos para agir", afirma a canadiana, que integra o movimento Youth4Climate.

Para Merner, não é mais possível aceitar a brecha entre as promessas políticas e as ações concretas. "Os jovens não aceitam mais o 'greenwashing'", explica.

Este ano, o IPCC apresentou novos motivos para o alarme, com relatórios dedicados à terra e aos oceanos. O grupo de especialistas da ONU sobre a biodiversidade, o IPBES, advertiu sobre a vertiginosa degradação das populações de espécies.

"Estamos a ver as mudanças climáticas com nossos próprios olhos"