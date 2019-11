Principais acontecimentos verificados no dia 21 de novembro:

1694 - Nasce Voltaire, pseudónimo de François-Marie Arouet, escritor e filósofo francês, autor de "Candide" e do "Tratado sobre a Tolerância".

1857 - Nasce o pintor português Columbano Bordalo Pinheiro.

1877 - Thomas Edison apresenta o fonógrafo.

(Come chocolates, pequena;

Come chocolates!

Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates.

Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria.

Come, pequena suja, come!

Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes!

Mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho,

Deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida.)

Trecho do poema "Tabacaria" de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa.