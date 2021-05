“Deram entrada no serviço de urgência 27 crianças com sintomas compatíveis com intoxicação alimentar, todas estáveis e, até ao momento, sem necessidade de internamento”, explicitou fonte do Hospital de Faro.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro referiu que o incidente ocorreu na Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos Dr. João Lúcio, na Fuseta, concelho de Olhão.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Pina, disse que estava “a tentar saber pormenores”, indicando que, possivelmente, se trataria de uma situação de intoxicação alimentar.

O autarca acrescentou que o fornecimento das refeições à escola em questão é feito pela Cruz Vermelha Portuguesa. “Está contratualizado com eles”, completou.

A Lusa tentou contactar sem sucesso a delegação de Faro-Loulé da Cruz Vermelha.

O CDOS de Faro referiu também que no local estiveram duas ambulâncias da Cruz Vermelha, três do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e uma ambulância da Associação Humanitária de Bombeiros Faro-Cruz Lusa.

O alerta para esta ocorrência foi às 15:50, de acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

(Artigo atualizado às 22:57)