A 23andMe vende kits de testes de DNA para uso doméstico, que permitem uma análise completa à árvore genealógica de cada utilizador e fornecem informações sobre suas histórias familiares e perfis genéticos

Os dados de DNA são únicos para cada utilizador, o que significa que nunca pode ser totalmente anonimizada, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano, citado pela CNBC.

Os dados genéticos podem ser usados para facilitar o roubo de identidade, fraudes de seguros ou outros crimes. E, por isso, a privacidade é uma das principais preocupações da empresa, que está agora à venda.

Em outubro de 2023, hackers informáticos tiveram acesso as informações de quase 7 milhões de clientes. Desde o início da criação da 23andMe, mais de 15 mil pessoas cederam os seus dados.

Como parte do processo de falência, a empresa está à procura de um parceiro que assine um compromisso com a privacidade dos dados dos clientes, garantindo, também, que a forma como a informação é armazenada, gerida e protegida durante a venda não se altera.

“A privacidade e os dados genéticos são considerações importantes em qualquer transação, e continuamos comprometidos com a privacidade dos nossos usuários e em ser transparentes com os nossos clientes sobre como os seus dados são geridos”, afirmou a empresa numa página de perguntas frequentes sobre o pedido de falência. “Qualquer comprador da 23andMe será obrigado a cumprir as leis aplicáveis no que diz respeito ao tratamento dos dados dos clientes”.

Como apagar os dados genéticos da 23andMe: Aceder ao 23andMe.com e fazer login na sua conta. Clicar no seu perfil no canto superior direito do site, e depois clicar em “Configurações”. Na seção “Dados 23andMe”, na parte inferior da página, selecionar o botão oval que diz “Ver”. Selecionar os dados que gostaria de vizualizar e clicar em “Solicitar Download”. Esta etapa é opcional e pode levar até 30 dias. Os downloads pendentes serão cancelados se excluir a conta. No final da página, cilcar no botão vermelho que diz “Excluir Dados Permanentemente”. Deve receber um e-mail de confirmação com o título “Solicitação de Exclusão de Conta 23andMe”. Abra-o e clique no botão que diz “Excluir Permanentemente Todos os Registros”. Esta etapa é obrigatória. Desta forma, as informações pessoais e a conta dos utilizadores que seguem estes passos serão permanentemente excluídas da 23andMe, de acordo com as indicações da empresa. Além disso, garantem que serão apagadas quaisquer amostras pessoais que a empresa tenha armazenadas e que os dados não serão usados em futuros projetos de pesquisa.

Ainda assim, especialistas e autoridades aconselham os clientes da 23andMe a acompanhar a situação com cautela e a apagar os dados online. O Procurador-Geral da Califórnia, Rob Bonta, onde a empresa está sediada, emitiu na sexta-feira um alerta, incentivando os residentes a considerar a exclusão dos seus dados genéticos da 23andMe.

"Dado o alegado distúrbio financeiro da 23andMe, sugiro que os californianos invoquem os seus direitos e exijam que a 23andMe exclua os seus dados e destrua quaisquer amostras de material genético mantidas pela empresa", disse Rob Bonta no comunicado.

Adrianus Warmenhoven, que faz parte do conselho consultivo de segurança da NordVPN, um provedor de serviços de Rede Privada Virtual, descreveu os dados genéticos como o "plano de fundo de todo o seu perfil biológico". E, por isso, junta-se aos restantes no incentivo à exclusão das informações pessoais do banco de dados da empresa.

Além disso, Adrianus Warmenhoven aconselha os consumidores a ter cuidado com as empresas com as quais escolhem compartilhar os seus dados daqui em diante.

“Monitorize regularmente a sua pegada digital. Existem serviços de monitorização de crédito ou proteção contra roubo de identidade”, explicou num comunicado à CNBC. “Revogue permissões que não precisa mais, feche qualquer conta que não use e aprenda como os seus dados são utilizados".