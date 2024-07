A iniciativa realiza-se em parceria com a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril.

Entre os projetos aprovados estão "O que andámos para aqui chegar: a luta política em torno da igualdade de género e sexual no aprofundamento democrático português", de Daniel Morais; "Resistência e luta antifascista: liberdade em revista(s) e semanários presentes no espólio de Mário Dionísio", de Sofia Carvalho; “Análise de cartoons e caricaturas antes e após o 25 de Abril", de João Guimarães.

A estes juntam-se “O livro é uma arma: edição política na luta antifascista e anticolonialista em Portugal", de Helena Oliveira; "O refluxo da 3.ª vaga: Portugal, Brasil e Argentina", de Ivan Nunes; "Entre os muros da memória (1974-2024)", de Joana Simões Piedade; "Caminhantes & caminhos: o 25 de Abril e a Revolução Portuguesa (alguns momentos)", de Rui Feijó; e "Três meridianos de Abril. Memórias a partir do Atlântico", de Judite Canha Fernandes.

O júri foi constituído pelo historiador e professor e diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, José Miguel Sardica, o jornalista e investigador do Instituto de História Contemporânea José Pedro Castanheira, e o historiador do Centro de Estudos Sociais, Rui Bebiano, professor aposentado de História Contemporânea no Departamento de História, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

A Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril recorda, no comunicado hoje divulgado, que promoveu também concursos de apoio às Artes, ao Cinema e Audiovisual e à Investigação, em parceria com a Direção-Geral das Artes (DGArtes), o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e o Fundo de Fomento Cultural (FFC), a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), visando projetos que se enquadrassem nas Comemorações dos 50 anos da Revolução e que “contribuíssem para a reflexão sobre a relevância deste acontecimento na construção da democracia portuguesa”.